«Кремль пытается взять Часов Яр, а офис президента – НАБУ». Именно такая провокативная и грустная параллель напрашивается в связи с событиями вокруг главного антикоррупционного учреждения – написал в своем ФБ Александр Кочетков.

Пишет Апостроф .

«Не считаю НАБУ столь эффективной, насколько это нужно. Не является поклонником Гизо Углавы. Но в том, в чем его обвиняют, в целом ослабляют и НАБУ, и добивают антикоррупционный имидж Украины — это, извините, несерьезно. Я работал в правоохранительной системе, поэтому ответственно информирую: истоки по ходу чувствительных расследований были и будут, пока у нас существует такая фактически всевластная и неподсудная структура, как офис президента», - заявляет политолог.

По словам Александра Кочеткова, к скандалу вокруг истоков в НАБУ привлечены и руководство САП, и бывшие сотрудники НАБУ, в частности, Андрей Калужинский, который в свое время возглавлял подразделение детективов и имел непростые отношения с Углавой. И, конечно, нашу многочисленную антикоррупционную общественность. Много шума, ноль результата.

НАБУ ведет резонансное расследование? Так обеспечивайте результаты, а не скрывайте свою неэффективность за «утечками»! - призывает А.Кочетков.

«Происходящее слишком похоже на попытку ОП подмять под себя последнюю неподконтрольную структуру — НАБУ», - убежден эксперт.

«А еще не нужно забывать, что демократы и республиканцы США имеют полное единодушие именно по поводу критического состояния с коррупцией в Украине. Представьте себе их ошеломленные лица, видя, что вместо борьбы с коррупционерами в Украине запустили очередную операцию за влияние на силовиков. И после этого мы снова будем жаловаться на недостаточную помощь от партнеров», – написал эксперт.



