В Киеве состоялось Благотворительное мероприятие «Путь к возрождению», организованное при поддержке БФ «Стратегия Возрождения Украины» Юлии Приймак – руководителя Центрального регионального центра Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Известные исполнители, благотворители, военные, меценаты собрались вместе, чтобы собрать средства на реабилитацию детей украинских защитников, погибших или находящихся в плену.

«С первых дней полномасштабного вторжения наш фонд сосредоточился на трех основных направлениях работы. Первый – это обеспечение критическим оборудованием и расходными материалами больниц, медицинских институтов и прифронтовых госпиталей. Второй – поддержка Сил обороны, обеспечение подразделений ВСУ, Нацполиции, Государственной пограничной службы и ГУР дронами, автомобилями, системами РЭБ и средствами связи. И третий – это поддержка детей, семей с детьми, переселенцев и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому мы с радостью приобщились к столь важной благотворительной инициативе, чтобы помочь потерявшим самое ценное детям - родителей, которые отдали жизнь за Украину или же содержатся во вражеском плену. Поддержка их физического и ментального здоровья должна стать одним из приоритетов как для государства, так и благотворительных организаций», - отметила соучредитель БФ молодежной инициативы «Надежда» Вита Присяжнюк.

Всем участникам благотворительного вечера «Путь к возрождению» команда фонда Надежда передала полезные витаминные комплексы от американских партнеров Revival Foundation и Geri Care.

«Радимся быть частью такой невероятной меры! Работаем ради Украины, ее детей и будущего!» – резюмировала Вита Присяжнюк.