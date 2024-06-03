Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов выразил возмущение действиями некоторых известных блогеров и медийных персон, которые без суда и следствия обвинили первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву в сливах информации из НАБУ.

«Я бы посоветовал коллегам, блогерам, медийщикам очень осторожно комментировать события. Сейчас стоит, по крайней мере, дождаться результатов служебного расследования НАБУ по утечке информации», - написал военный у себя на странице в Фейсбуке.

Как известно, 22 мая САП вместе с Нацполицией провели обыск у одного из детективов НАБУ по делу о сливах информации.

А дальше, говорит Сазонов, эта тема стала минутой славы для активистов и блогеров, мыслящих категориями однодневного хайпа, количеством комментариев или собственными меркантильными интересами. «Абсурдной выглядит ситуация, когда гипотетического крота в НАБУ уже неделю ищут через комментарии в Facebook. Базар. Или управляемый медиашум?», – рассуждает политический эксперт.

Он подчеркнул, что довольно обычной и цивилизованной практикой является поступок, совершенный Гизо Углавой. На время служебного расследования он по собственному заявлению попросил отстранить его от исполнения обязанностей из-за «возможного конфликта интересов».

«Углава не фигурант дела и у него не проводились обыски. Ни у НАБУ, ни у САП, разумеется, не было никаких публичных обвинений в адрес Углавы. Тем не менее, снова нашлись активисты-блогеры, которые без суда и следствия обвинили первого замдиректора НАБУ во всех грехах», - возмутился Сазонов.

Если по результатам расследования Углава окажется ни в чем не виноватым, то вряд ли блогеры-активисты-антикоррупционеры будут извиняться за неосторожные обвинения.

«Есть подозрение, что кто-то умышленно сейчас начал киллерскую инфокампанию против НАБУ. Ведь до конца сентября 2024 года должен пройти внешний аудит НАБУ независимыми экспертами, назначенными международными партнерами. Это будет первый аудит ведомства с момента его создания в 2015 году. Можно предположить, что на НАБУ сейчас началось умышленное политическое давление», – считает эксперт.

По его мнению, определенная невидимая рука сознательно имеет целью «качнуть ситуацию», подорвать доверие ко всей антикоррупционной системе, столкнув лбами два самых серьезных антикоррупционных ведомства – Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро.

Это чревато разрушением доверия ко всем антикоррупционным органам и фактическим уничтожением антикоррупционной системы в Украине.