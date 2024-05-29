Шаманка Сейраш сделала расклад таро и заявила, что путин хочет задействовать Беларусь для провокаций на границе с Польшей или стран Балтии, чтобы проверить, как отреагирует Запад.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Там очень хитрый финт какой-то они планируют, очень интересно. Первое – это провокации, которые касаются нас. То есть белорусская территория задействована в отношении ДРГ каких-то там, попытки, возможно, наступлений или полунаступлений с территории беларуси.

Но параллельно с тем, я так понимаю, что обсуждался план, где Беларусь может предоставить территорию для какой-то провокации, касающейся стран типа Польши или Балтии. Еще месяца три или четыре назад оно выпадало и продолжает выпадать.

Я предположила из того, что видела в раскладе, что это может быть по принципу Крыма: какие-то неизвестные зеленые человечки, просто с территории Беларуси что-то там лазают. К белорусам их привлечь очень тяжело, к россиянам тоже, потому что они страшно неизвестны, а провокация какая-то на НАТОвской границе, скорее всего, планируется и должна быть. Если что-то пойдет не так, они ее сделают до Саммита мира, чтобы сорвать. Если пойдет, как им нужно, то оно будет задействовано как механизм чуть позже.

Я так понимаю, что путин пытается щупать, как будет реагировать Запад на подобные провокации. Здесь с морем произошла эта провокация с буйками, теперь будем щупать, как вы отреагируете на сарай в пламени и на 10 калек на границе условно.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что путин уже, похоже, шантажирует лукашенко, чтобы беларусь вступила в войну.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, получат ли россияне второй фронт на Кавказе.