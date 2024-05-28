Новым ректором НУБИП избран Вадим Ткачук.
Как, Председатель Наблюдательного совета Национального университета биоресурсов и природопользования Украины информирую о предварительных результатах выборов ректора:
В выборах ректора приняли участие 94,7%.
За Вадима Ткачука проголосовали 83,3 процента избирателей.
За Василия Стрельца проголосовали 6,7%
Против обоих кандидатов высказалось – 3%
В избирательную комиссию НУБИП жалоб о нарушениях не поступило.
Справочно.
Вадим Анатольевич Ткачук, проректор НУБИП по международной деятельности и развитию, доктор экономических наук, профессор.