«Это realpolitik»: эксперт рассказал, о чем все же будет Саммит мира в Швейцарии

Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак рассказал, почему участие в Саммите мира пока подтвердили приблизительно 50 стран, а не 120, и почему мы уже будем говорить о 3 пунктах, а не 10.