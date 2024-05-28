Открытое письмо к обществу, политическим движениям, бизнес-ассоциациям о справедливой мобилизации Украины: 7 шагов к победе.

Авторство: гражданско-политическое движение Украина 30+

Главным дестабилизационным фактором, угрожающим существованию государства на третьем году полномасштабного вторжения, оказалась мобилизация. В этом нет ничего удивительного, поскольку мобилизация государственной властью понимается исключительно как выборочное изъятие из гражданской жизни людей по критерию более низкого социального статуса.

В соответствии с требованием Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации ст. 4 мобилизация составляет: перевод национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также административно-территориальных единиц Украины на работу в условиях особого периода.

Вопреки требованиям Закона, Правительство Украины за два года полномасштабной агрессии так и не решилось перевести национальную экономику, а также органы государственного управления на работу в условиях особого периода. Это подтверждается как в количественных, так и качественных показателях. А именно:

1. Не произошло ни одного сокращения чиновников, правоохранителей, других категорий лиц, получающих зарплату из бюджета.

2. Не сокращено ни одного министерства, ведомства, органа, выполняющего функцию государственного управления и сопутствующие функции, финансируемые из государственного бюджета и не критичные во время войны.

3. Не урезано ни одного пола бюджета, который идет на мирные цели и не связан с повышением обороноспособности и наоборот, продолжается увеличение финансовых расходов. Это подтверждается конкретными цифрами.

– Государственным бюджетом 2024 года предусмотрено финансирование аппарата чиновников в сумме 112 млрд грн. Это при том, что в 2023 году эта цифра составляла 99,79 млрд грн (т.е. увеличено на 12 млрд грн).

- Только в бюджете на 2024 год по сравнению с 2023 годом финансирование министерств, не связанных непосредственно с повышением обороноспособности страны, было увеличено на 255 млрд грн.

- Даже при увеличении оборонного бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом почти в два раза (до 2097,6 млрд грн), бюджет невоенных расходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 6,6% и больше чем оборонный бюджет, что составил 2767,4 млрд. грн.

Это происходит в то время, когда на фронте не хватает всего: фортификационных сооружений, вооружения, снарядов, новейших технологических средств ведения боя. А согласно заявлениям министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, производственные мощности оборонного комплекса Украины в этом году составляют 18 млрд дол. При этом в бюджете заложено на изготовление вооружения и снарядов для Сил Обороны всего на 6 млрд. дол. То есть, производственные мощности только Укроборонпрома на этот год Правительством Украины запланировано загрузить всего на 1/3! Между тем, сегодня в органах местной власти работают 944 тыс. человек, в министерствах – 560 тыс., на госслужбе – 160 тыс., в госагентствах – 155 тыс., в госинспекциях – 2,8 тыс., в нацкомиссиях – 1,8 тыс. .Это более 1,8 млн человек. Общее количество лиц, получавших зарплату из государственного бюджета до войны составляло примерно 4,8 млн. Пенсию сегодня получают около 10,5 млн. Экономически активными лицами на начало активной фазы войны было около 11,7 млн, из них работало только ориентировочно 9– 9,3 млн. Еще примерно 8 млн уехало из Украины после полномасштабного вторжения агрессора!

Судя по финансированию бюджетной сферы, массового бегства этой категории не произошло, а какое-то количество экономически активных людей стало в ряды Сил Обороны и также сейчас финансируется из государственного бюджета. То есть, по лучшему прогнозу, сейчас на одного экономически активного человека приходится 1,5 человека, получающих средства из общего бюджета. В то же время, несмотря на постоянные обращения и требования общества по пересмотру сметы бюджета 2023/2024 годов, и изменение качества управления, сегодняшние управленцы неохотно идут на диалог с обществом и затягивают сокращение количества работников государственного сектора и финансирование расходов, не связанных с повышением обороноспособности страны.

Это не приводит к консолидации общества, подрывает доверие и поддержку со стороны западных партнеров и нарушает нормы Конституции Украины и законы Украины, четко требующие действия по переводу экономики и системы государственного управления на работу в условиях особого периода.

Это подтверждается и последними заявлениями, такими как: "Премьер-министр Шмигаль на петицию с требованием перенаправить средства, предназначенные для производства телемарафона "Единые новости" и телеканала "FreeДом", на финансирование потребностей украинской армии ответил, что это нецелесообразно. А председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев отреагировал на такую ​​петицию словами, что перераспределение денег с телемарафона на ВСУ и сокращение госаппарата — откровенная дичь". Исходя из заявлений и действий сегодняшних управленцев, их такое положение вещей и ход войны полностью устраивает. К сожалению, Закон О мобилизации стал дополнительным подтверждением, что управленцы отмежевываются от непосредственного участия в боевых действиях, а остальным гражданам предлагается лишь "кнут" в виде принуждения и наказания за уклонение от призыва к Силам Обороны.

При таком подходе избегание соучастия в боевых действиях, недостаточного финансирования потребностей фронта и откровенного принуждения гражданского населения к участию в войне пропасть между обществом и управленцами будет только углубляться и приведет к потере обороноспособности страны. Мы не можем этого допустить и считаем, что пришло время всем правоохранителям, госслужащим и другим работникам бюджетной сферы, еще не служившим в течение этой войны, тоже проявить свою государственную позицию и пойти служить в Силах Обороны соответственно квалификации и военной специальности. Президент об этом говорил во время итоговой пресс-конференции 2023 года: «Все государственные деятели должны быть нравственным примером. Такого, к сожалению, нет».

Настало время моральных авторитетов и государственников на государственных должностях. Также важно провести ротацию добровольцев и мобилизованных в первые дни полномасштабной агрессии мужчин и женщин, которые уже проявили свой патриотизм и по зову сердца пошли защищать страну.

Наши защитники, которые сейчас находятся в Силах Обороны, должны вернуться в свои семьи и отдохнуть, успокоить нервы и получить время, чтобы зажить раны. Именно они могут достойно заменить на должностях госслужащих, бюджетников, правоохранителей и т.п., которые должны проявить свою государственную позицию, мобилизоваться и пойти защищать украинский народ, о чем они давали присягу идя на службу в государственные органы. Вдобавок мы уверены, что именно добровольцы и являются теми моральными авторитетами, о которых говорилось на пресс-конференции Президента.

Именно они проявили государственную позицию 24 февраля и стали на защиту Родины сознательно. Именно они два года на своих плечах несли тяготы и ужасы войны. И именно они смогут стать той движущей силой, которая сломает хребет коррупции и скорее наладит порядок в учреждениях и ведомствах, понимая, какой дорогой ценой достигнута возможность реформировать страну, приблизить ее к стандартам Европейского Союза. О таких результатах аналогичных ротаций свидетельствует опыт Израиля, Франции и т.д. Петиция с таким требованием была размещена на официальном сайте Президента Украины ( https://petition.president.gov.ua/petition/223944) и почти за двое суток набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения Президентом.

Учитывая постоянную угрозу со стороны Российской Федерации, также важно восстановить обязательное получение военной профессии украинцами в возрасте от 18 до 27 лет. Обязательная срочная служба является главной составляющей обороноспособности страны и базой для рекрутинга в боевых подразделениях ВСУ, а также базой для дальнейшего отбора в органы государственного управления. Обороноспособность страны без срочной службы невозможна также как экономическая и культурная конкурентоспособность страны без обязательного среднего образования.

На наш взгляд, пришло время украинскому народу, как единственному суверенному и источнику власти сформулировать собственный план победы, утвердить его на первом всенародном референдуме и требовать от руководящего класса его воплощения.

Вот семь шагов, которые необходимо предпринять для достижения победы:

Народ Украины требует от Президента Украины, Правительства Украины, Депутатов Верховной Рады Украины, Ставки Верховного Главнокомандующего немедленно инициировать и принять ряд законодательных актов, которые обеспечат жизнь страны по принципу "Все для фронта! Все для победы!"

Шаг первый.

Сокращение чиновников государственного аппарата, полицейских, налоговиков, таможенников и рабочих силовых органов всех уровней на 80%. Из этого кадрового резерва сокращенных госслужащих, всех мужчин призывного возраста мобилизовали в армию.

Шаг второй.

Обеспечить в срок в 3 года ротацию всех госслужащих, не участвовавших в боевых действиях по защите государства, на тех, кто в боевых действиях участвовал. В дальнейшем работать в госучреждениях должны иметь право только ветераны, принимавшие участие в боевых действиях, волонтеры, деятельность которых подтверждена в ВСУ документально, а после завершения войны — прошедшие службу в армии

Шаг третий.

Заменить принудительную мобилизацию контрактным рекрутингом добровольно. Обязательная мобилизация остается только для представителей силовых структур и госслужащих. Обеспечить рекруты высокими зарплатами, государственным страхованием жизни, стартовым капиталом на случай ранения и гибели контрактника, социальным пакетом льгот, предусматривающим гранты после демобилизации на образование для военного и его детей, гранты на предпринимательскую деятельность и повышенную пенсию. Распустить ТЦК, заменив их рекрутинговыми центрами для каждого подразделения ВСУ. Работников ТЦК отправить в действующие части ВСУ для обеспечения ротации военнослужащих, которые находятся на фронте более 3 месяцев.

Шаг четвертый.

Провести кадровый аудит в армии, цель которого убрать из армии штабную бюрократию. В армии должны остаться только военнослужащие, которые обеспечивают реальную боеспособность. Вести в армии принцип: карьерное продвижение и заслуги получают лишь те офицеры, которые не теряют личный состав. При утрате личного состава ввести особые расследования в подразделениях и наказания с понижением в звании, тех командиров, которые допустили немотивированные утраты подчиненных.

Шаг пятый.

Перераспределить государственный бюджет таким образом, чтобы основная его часть — не менее 80%, тратилась на нужды армии и обороны в стране. Финансирование жизни в тылу должно предусматривать только затраты на критически важную инфраструктуру. Запретить на время ведения боевых действий финансирование работ по благоустройству, строительство новых сооружений и дорог, ремонт уже имеющихся дорог и объектов, не относящихся к обороне страны и критической инфраструктуре.

Шаг шестой.

Ввести режим военной экономики. Для этого максимально обеспечить госзаказами на изготовление оружия и оснащение армии украинских предприятий и предпринимателей, запретить вмешательство в их работу государственных и правоохранительных органов, кроме комиссии по приемке выполненных госзаказов. Предоставить приказ НБУ на 5% кредитования производителей оружия. Ввести льготное налогообложение украинской экономики через банковскую систему без участия налоговиков.

Шаг седьмой.

Открыть западные границы Украины для свободного передвижения граждан Украины мужского пола. Запрет на выезд должен быть только для госслужащих. Передать охрану границ и функции таможенников на наших западных границах нашим европейским партнерам. Таможенников и пограничников с этих участков границы отправить в действующие части ВСУ.

Принятие этих шагов:

- позволит сократить государственный аппарат, уменьшить бюрократию во время войны и избавиться от коллаборантов во власти, поскольку не все чиновники согласятся идти на фронт и рисковать жизнью ради государства;

– позволит существенно сократить бюджет невоенных расходов и высвободить средства на военные нужды;

- позволит поставить на ключевые должности государственников, подтвердивших своими действиями жертвенность и право заниматься функциями государственного управления во время войны;

- позволит наконец провести не фейковую, а реальную люстрацию чиновников и исключит возможность их возвращения через суд, поскольку возвращение на рабочее место действующим законом будет требовать участие в боевых действиях;

- позволит остаться на рабочих местах именно тех должностных лиц, которые уже прошли тест на государственность - участвовали в боевых действиях и уже являются моральными авторитетами - государственниками;

- проведем ротацию на фронте и заменим бойцов, потерявших боеспособность и физически и морально не могущих больше находиться в зоне боевых действий;

- позволит действующим властям в режиме реального времени осознать потребности на фронте и увидят ошибки в организации управления государством;

- в разы повысит эффективность государственного управления и, наконец, поставит страну на военные рельсы, поскольку наполнит государственный аппарат и органы власти добровольцами и людьми, имеющими эмпатию, подтвердили свою жертвенность и точно знают, что нуждаются в бойцах на фронте и какова цена промедления в принятии решений.