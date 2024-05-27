«Сегодня мне и моим собратьям передали очень важное оборудование для боевой работы от Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда и народного депутата Валерия Дубиля. Помогать армии сейчас - обязанность каждого украинца и вклад каждого в приближение мира и победы. Знаю, как многие фонды «Надежда» и Валерий Александрович помогают Вооруженным силам, в том числе и военным из Черниговщины - например, моему земляку Владиславу Кичи, которому они доставили большую партию помощи в Мирноград Донецкой области», - рассказал Павел Сокадьол.

От имени всех военных он поблагодарил команду фонда «Надежда» за системную помощь украинской Армии.

«Это не первая помощь нашего фонда украинским защитникам. На самых горячих участках донецкого, харьковского, запорожского направлений работают сотни наших fpv-дронов, старлинков, десятки авто, тепловизоров и говорящих. Мы помогаем Главному управлению разведки, Национальной полиции, пограничникам и Вооруженным силам, которые несут службу прямо на линии огня. И продолжим эту работу – будем поддерживать защитников Украины столько, сколько потребуется!» – резюмировала соучредитель БФ молодежной инициативы «Надежда» Марина Дубиль.