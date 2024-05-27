В двух клинических военных госпиталях Киева и Винницы появились вертикальные современные подъемники немецкого производства для людей с инвалидностью. Их бесплатно установили представители Благотворительного фонда «Лифт».

«Инклюзивность и безбарьерность как никогда нуждаются в медицинских учреждениях. Ведь здесь круглосуточно оказывают помощь гражданским с инвалидностью и военнослужащим, получившим тяжелые травмы конечностей на фронте. Поэтому мы решили создать благотворительный фонд и помочь в обустройстве современных вертикальных подъемных платформ», – рассказал директор БФ «Лифт» Виталий Николайчук.

Преимуществом таких подъемников над пандусами есть безопасность и самостоятельность в передвижении людей с инвалидностью, в частности в колесных креслах. Чтобы попасть в помещение больницы, пациент нажимает кнопку, и с помощью платформы, которая движется со скоростью 0,15 м/с, добирается в помещение. Надежная гидравлическая система позволяет поднять платформу весом до 600 кг.

«Монтаж подъемника нуждается в подготовительных строительно-монтажных работах. Стоимость одной такой системы составляет двенадцать тысяч евро. Надеюсь, что с помощью нашей сплоченности и помощи партнеров из Посольства Японии в Украине, мы постепенно обустроим все заведения, которые будут в этом нуждаться» - отметил меценат Евгений Шоломеев.

Справка: БФ «Лифт» является партнером инициативы РеабиЦентр, начатой ​​в июле 2023 года Олесь Довгий. В настоящее время на базе Института травматологии и ортопедии НАМН Украины идет обустройство обновленного пространства для реабилитации защитников и защитниц страны. Он будет занимать площадь 500 кв.м и будет оснащен современным оборудованием для реабилитации 1000 пациентам в год во всех периодах реабилитации.

















