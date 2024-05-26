Необходимо создавать качественную систему мотивации, чтобы молодые люди выбирали профессию медика. Такая мотивация должна включать обеспечение жильем, высокие заработные платы и регулярные премии. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль в фильме о больнице имени Мечникова, снятом телеканалом Ukraine World News.

«Мотивация для молодежи становиться врачами – это и жилье, и заработная плата, и дополнительные выплаты, премии и т.д. Это лучшая мотивация. На сегодняшний день, правда, у них другая мотивация, от которой глаза горят - это то, что они спасают жизнь», - отметил Валерий Дубиль.

Во время интервью первый заместитель председателя парламентского комитета здоровья нации также рассказал, какую помощь он вместе с волонтерами Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» оказывает больнице имени Мечникова.





«Это едва ли не самая главная больница в Украине сегодня, поскольку она первой принимает раненых защитников Украины и имеет самый низкий процент смертности среди этих своих пациентов. Таких пациентов через руки мечниковских врачей прошло уже более 30 тысяч. Мы регулярно передаем этой больнице критическое медицинское оборудование – аппараты ИВЛ, операционные столы, хирургическую медицинскую моторную систему – это аппарат для разрезания костей. Об этом трудно говорить, но очень часто бывают ситуации, когда концовку уже не спасти, но жизнь еще можно… И критическое оборудование позволяет делать операции более быстро и максимально качественно – это важно в контексте спасения жизни», – отмечает Валерий Дубиль.

По его словам, коллектив больницы, во главе с Сергеем Рыженко, творит настоящие чудеса, а чтобы таких чудес было еще больше, больницам нужно помогать.

«Мы постоянно покупаем и передаем критическую медицину всем больницам вдоль линии фронта и полевым госпиталям – это уже несколько сотен дорогостоящих медицинских аппаратов: от мониторов до МРТ, КТ и гемодиализа. Также регулярно помогаем больницам и институтам, что называется, в тылу – они также получают дефицитное оборудование, лекарства и расходные материалы. Украинские медики, которые сегодня спасают жизнь украинцев, выполняют на столько же важную, сколько и тяжелую работу. Именно таким тяжелым трудом и большой ценой наших защитников и медиков куется наша победа», - резюмирует Валерий Дубиль.



