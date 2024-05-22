Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

На днях в Москве появился еще один «Герой Украины», чтобы поддержать Путина и так называемую СВО против «украинских нацистов». Одно время режиссера Михаила Резниковича, депутата Киевсовета от партии регионов, сделал Героем Украины Виктор Янукович. Поэтому неудивительно, что по количеству предателей среди «ГЕРОЕВ Украины» уверенно лидирует бывший президент Виктор Янукович. Значительное количество «Героев от Януковича» с радостью приветствовало оккупацию Крыма и помогало террористам от так называемых ДНР и ЛНР. Это: Баталин, Билаш, Дейч, Однораленко…

На втором месте по подготовке предателей со званием «ГЕРОЕВ Украины» занимает Леонид Кучма. Среди наиболее печально известных «героев»: Богуслаев, Якубов и другие.





Одно время и Ющенко сделал «Героем» ректора Таврического университета Багрова, который с хлебом-солью поздравлял российских оккупантов в Крыму.

Так что общее количество «Героев Украины» -ПРЕДНИКОВ и КОЛАБОРАНТОВ насчитывает уже не один десяток

Как справедливо и правильно действовать сегодня, чтобы ЛИШИТЬ звание ГЕРОЯ УКРАИНЫ и других государственных наград нынешних слуг страны-террориста военного преступника Путина?

1. Дополнить статью 16 «Лишение государственных наград» Закона Украины «О государственных наградах Украины» относительно коллаборантов, представителей запрещенных партий и украинофобов.

Например, тогда будет лишено звание Героя Украины одного из лидеров ОПЗЖ-партии медведчука-путина, которая ныне имеет статус ЗАПРЕЩЕННОЙ за пророссийскую деятельность, до сих пор народного депутата Бойко.

2. Ввести правовую ответственность и соответствующие санкции за УКРАИНОФОБИЮ.

3. Расширить ответственность и санкции для представителей ЗАПРЕЩЕННЫХ судом партий.

4. Просмотреть требования к присвоению звания «Героя Украины» и ввести мораторий для награждения должностных лиц, бизнесменов и политиков в период ВОЙНЫ. Это звание может присваиваться ТОЛЬКО за военную храбрость, мужественность и значение.

П.С. Напомню также, что после Оранжевой революции против увольнения Резниковича с должности генерального директора тогдашнего Театра РОССИЙСКОЙ ДРАМЫ письма в его поддержку подписали сотни до сих пор видных политиков, журналистов и деятелей культуры.

А в 2021 году, когда отмечался 150-летний юбилей Леси Украинки, мое предложение о мировоззренческой неуместности называть его именем театр русской драмы, представители коллектива назвали провокацией.

Так и жили…