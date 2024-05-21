В связи с обострением боевых действий и началом очередного наступления россиян на Харьковскую область возникла острая потребность в эвакуации пятнадцати академических и спортивных лошадей из города Дергачи в более спокойный регион.

Благодаря работе зооволонтеров, лошадей успешно эвакуировали в село Дедовцы, что на Черниговщине. Помещение для размещения животных предоставил нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль, сообщает Общественное Чернигов.

"Там (в Дергачах) ситуация ухудшается с каждым днем, прилетает все ближе и ближе, все чаще и чаще. Лошади на стрессе, их нельзя ни пасти, ни выпускать. Люди уезжают и стал вопрос что-то делать, спасать. Жаль лошадей", - Рассказывает ветеренарный врач Елена Чуприна.

Эвакуированные животные – это академические и спортивные лошади Харьковского государственного биотехнологического университета. Часть из них достаточно ценные, спортивные и выдающиеся, с серьезным родословным. В Дедовцах с эвакуацией помогла местная зооволонтерша Александра Левченко, которая договорилась о конюшне с народным депутатом Валерием Дубилем, благодаря чему лошадей поселили бесплатно.

«Да действительно ко мне обратилась наша местная активистка Александра Левченко, объяснила ситуацию, описала потребности. Поскольку у меня была такая возможность, я смог помочь с подходящим помещением, чтобы бесплатно разместить там лошадей. Усилиями волонтеров его привели в порядок и создали условия для проживания там животных. Радуюсь, что у нас все получилось. Это отличный результат межволонтерского взаимодействия, когда каждый сделал то, что ему было по силам. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить зооволонтеров и неравнодушных за их работу. Моя команда постоянно ездит по передовой с помощью медиков, военных, прифронтовых госпиталей, больниц, которые первыми принимают наших раненых защитников, спасая им жизнь. Помогаем и больницам в остальных областях Украины - тыловым. Оказываем помощь и гражданскому населению. Остальные наши коллеги по волонтерской деятельности сосредотачиваются на помощи силам обороны, мирным жителям. И очень здорово, что есть волонтеры, заботящиеся о животных. Все мы тяжело работаем, но делаем одинаково важное дело – спасаем жизнь и приближаем победу Украины», – отметил Валерий Дубиль в комментарии.