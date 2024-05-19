В ночь на 19 мая в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины подверглась атаке Выборгская нефтебаза в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в ГУР МОУ.

По словам источника УП, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях. В результате операции ГУР они были уничтожены.

Жители Выборга сообщали в соцсетях о мощном взрыве в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

"Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не заберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать горючим даже внутренний рынок. Дальше будет", – сообщил источник УП в ГУР МОУ.



Напомним, российские телеграмм-каналы сообщали, что в ночь на воскресенье в Выборге Ленинградской области прогремели взрывы и начались пожары.