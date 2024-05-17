Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Белоусова назначили министром обороны, очевидно, потому, что у России начинаются серьезные проблемы с экономикой.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Сегодня в россии не могу сказать, что радикальные изменения в правительстве, но изменения важные. Во-первых, хочу напомнить, что фанерный министр Шойгу вообще в армии работал в стройбате, у него не было иного опыта. А этот человек, о котором мы говорим, который пришел сменить шойгу, вообще из экономического сектора», - отмечает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, Белоусов был одним из первых, кто говорил путину о необходимости аннексии Крыма, он один из первых поддерживал это. Однако, добавляет он, кроме того, что Белоусов ненавидит Украину, он еще очень любит деньги, а больше всего их сейчас именно в секторе ВПК, поэтому и такое назначение, потому что надо где-то взять деньги.

Попутно эксперт напоминает, что сейчас происходит с Газпромом, а у них впервые за 25 лет серьезный ущерб. Так что, констатирует он, на должность главы Минобороны и поставили человека, который никогда не был в армии, но заточен на то, как найти деньги.

«Каков будет эффект, я не могу сказать. Поживем – увидим. Но считаю, что нам нужно понять: кто бы ни был руководителем в Министерстве обороны россии, важно, когда сдохнет путин в кремле. Как бы ни переставлять кровати, результат будет одинаков. Поэтому, если они там что-то кровати поменяли, ну, извиняюсь, результат будет тот же», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил разницу между шойгу и белоусовым как министрами обороны россии.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему на саммите в Швейцарии важно участие Китая.