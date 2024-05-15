Экс-советник министра МВД Виктор Андрусив в интервью Ростиславу Смирнову оскорбительно отозвался об украинцах, которые выехали из страны.



"Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь, - сказал Андрусив.



Тем самым он приравнял уклонистов к этнической группе ромов.

Польша – 65%;

Дания – 78%;

Швеция – 56%;

Великобритания – 50%;

Нидерданды – 50%.

"Когда кто-то начинает думать, что уклонисты, которые сбежали за границу, такие счастливые. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах всю жизнь там? Будут работать всю жизнь только на "черных" работах, потому что языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие", - заявил Андрусив.Таким образом, он считает, что украинцы не способны работать на квалифицированной работе. Что противоречит официальным данным. Многие украинцы уже сдали языковые эксзамены на уровне В2 ,что позволило им подтвердить свою квалификацию и работать по диплому. В целом на начало года уровень трудоустройства украинцев был следующим:Чехия – 66%;

Также Андрусив не сказал, что, согласно данным Международной организации по Миграции, почти половина беженцев из Украины в Восточной и Центральной Европе трудоустроены и не спешат возвращаться домой.