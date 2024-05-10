Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Чиновники МОН на днях подали на согласование Правительства проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О реализации эксперимента по расширению автономии некоторых учреждений высшего образования». Название, как всегда, для тех, кто поддерживает любые реформы от власти, НЕ ЧИТАЯ их содержания. На самом деле речь идет о РАДИКАЛЬНОМ ОГРАНИЧЕНИИ АВТОНОМИИ УЗОВ, а точнее о ОТМЕНЕ права КОЛЛЕКТИВАМ УНИВЕРСИТЕТОВ ИЗБИРАТЬ ректоров, проректоров и деканов.

Вы спросите, как это возможно, когда Закон «О высшем образовании» предусматривает ЕВРОПЕЙСКУЮ модель избрания руководителей вузов академическим и студенческим сообществом?

Ответ от МОН «гениально» прост:

проект Постановления дает право чиновникам Министерства образования два года НЕ ИСПОЛНЯТЬ 34, 36, 37 и 42 статьи Закона Украины «О высшем образовании».

Пошагово замысел назначить «своих и правильных» руководителей вузов таков:

- Кабинет Министров утверждает состав Комитета по отбору членов наблюдательных советов вузов (3 человека от МОН и 3 человека от международных организаций, с которым работает МОН);

- Комитет по отбору членов наблюдательных советов представляет предложения по кандидатурам членов наблюдательных советов Министру образования;

- Министр образования назначает членов наблюдательных советов или отклоняет эти кандидатуры:

- наблюдательный совет от МОН принимает решение о НАЗНАЧЕНИИ и Увольнении руководителя заведения высшего образования и за представление этого руководителя НАЗНАЧАЕТ проректоров и деканов.

Наблюдательный совет от МОН получит 15 пунктов полномочий сегодняшних ректоратов, Ученых советов вузов, а в некоторых позициях и трудового коллектива начиная от принятия финансового плана и годового финансового отчета до контроля финансово-хозяйственной деятельности и согласования штатного расписания.

И хорошая новость от рехформаторов, полностью уничтожающих ЕВРОПЕЙСКУЮ МОДЕЛЬ АВТОНОМИИ УНИВЕРСИТЕТОВ (напомню, что одно время это безуспешно пытались сделать азаровы-табачники):

Теперь эксперимент допускает, что у кандидата на должность ректора может и не быть научной степени, ученой задачи и стажа научно-педагогической работы.

То есть предполагается сделать нормой, как в нынешней ситуации с Национальным авиационным университетом, где председатель Наблюдательного совета бывший пивной менеджер из Урала, не владеющий государственным языком, а и.о. ректора – депутат Киевского городского совета от «Слуги народа».

В этом контексте интересно, что после принятия этого антиевропейского и противозаконного Постановления будет рассказывать руководитель Правительства главам ЕС о готовности Украины выполнять предписания и обязательства европейского сообщества?

П.С. Напомню невеждам и двойным гражданам из МОН, что в истории независимой Украины был только один случай, когда ДЕКРЕТЫ (решения) Правительства заменяли ЗАКОНЫ. Это было в 1992 году, когда Верховная Рада КОНСТИТУЦИОННОМУ БОЛЬШИНСТВУ предоставила временное право Правительству Кучмы регулировать Декретами сферу экономической деятельности.