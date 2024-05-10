С первых дней полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда оказывает системную помощь медицинским учреждениям Украины. Особое внимание - больницам в прифронтовых регионах и мобильным военным госпиталям Донецкой области.

Только за последний месяц десять портативных аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) приобретены и переданы командой фонда «Надежда» в госпитале Харьковщины и Донбасса. С их помощью медики, как в стационарах, так и в полевых условиях, могут быстро и эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию.

По запросу военных медиков фонд «Надежда» с партнерами оборудовал в Донецкой области три кабинета остроскопии Fuji (Япония), в которых спасают от кровотечений желудка, кишечника.





«Операционный гастроскоп, который мы получили от фонда «Надежда» – это последнее слово в новейшей эндоскопии. С помощью этого оборудования мы можем оказывать неотложную эндоскопическую помощь и останавливать кровотечения у солдат после пулевых и обломочных ранений», – рассказывает Андрей Безручко, военный хирург и эндоскопист.