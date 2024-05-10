С первых дней полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда оказывает системную помощь медицинским учреждениям Украины. Особое внимание - больницам в прифронтовых регионах и мобильным военным госпиталям Донецкой области.
Только за последний месяц десять портативных аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) приобретены и переданы командой фонда «Надежда» в госпитале Харьковщины и Донбасса. С их помощью медики, как в стационарах, так и в полевых условиях, могут быстро и эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию.
По запросу военных медиков фонд «Надежда» с партнерами оборудовал в Донецкой области три кабинета остроскопии Fuji (Япония), в которых спасают от кровотечений желудка, кишечника.
«Операционный гастроскоп, который мы получили от фонда «Надежда» – это последнее слово в новейшей эндоскопии. С помощью этого оборудования мы можем оказывать неотложную эндоскопическую помощь и останавливать кровотечения у солдат после пулевых и обломочных ранений», – рассказывает Андрей Безручко, военный хирург и эндоскопист.
Также, при содействии фонда, в больницах Донбасса, приближенных к линии столкновения, работают три аппарата Prismaflex. Это оборудование используется не только для проведения гемодиализа, но и благодаря функции ультрафильтрации крови им спасают конечности с посттурникетным синдромом. То, что удается не только сохранить ребятам жизнь, но и уберечь их от ампутаций, врачи называют чудом.
«От запроса военных медиков до момента передачи оборудования проходят считанные недели, иногда – дни. Мы понимаем, что каждый день ожидания может стоить жизни защитника и защитницы, поэтому прилагаем усилия, или доставлять оборудование быстро и именно туда, где оно наиболее нужно», - рассказал Евгений Хмара, посол БФ молодежной инициативы «Надежда».
Два новых, современных аппарата искусственной вентиляции легких передали в Областную клиническую больницу имени Мечникова, еще один – в Днепропетровскую больницу скорой помощи. Также в больнице на Востоке волонтеры доставили Анализатор газов крови (Siemens Heathcare, Австрия) и ультразвуковой датчик.
Гуманитарную миссию фонда «Надежда» по обеспечению прифронтовых госпиталей оборудованием поддерживают партнеры: Благотворительный фонд Дениса Парамонова, ООО "Будхаусгрупп", компании "Медирент", "Биосфера", "Эпицентр", "Катион-Инвест", Harwind, ООО "Укрдонинвест", ООО "Югекотоп" и Борис Козырь, Андрей Милованов, Медицинская компания «Эмпирика», ОО «Ротари Клуб Украина Единство. «Наши ребята, которые на передовой всегда говорят: каждый должен выполнять свою миссию, и тогда мы придем к миру и победе. Наша миссия – помогать врачам спасать жизнь. Поэтому я лично с командой фонда Надежда ездим на Восток и передаем критическое оборудование, которого нет на фронте, в госпиталях, в наших больницах и медицинских институтах. Каждый такой визит – это не только забота о раненых, это и колоссальная поддержка для медиков, работающих в очень непростых условиях. Помогать им спасать жизнь – это наша миссия и наша задача во время войны», — резюмировал Валерий Дубиль, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.