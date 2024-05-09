Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова «за хищение государственного имущества, коррупцию и безнравственное поведение в условиях военного времени», пишет Общественное .

Ответ главы государства разместили на сайте Офиса президента.

В ней он поблагодарил за активную гражданскую позицию присоединившихся к подписанию петиции, однако отметил, что прежде чем уволить Бугрова с должности, нужно проверить обвинения против него, ведь «обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях ».

Кроме того, Зеленский заявил, что изменения в Закон Украины «О высшем образовании» об обязательном увольнении руководителей заведений высшего образования за хищение государственного имущества, коррупцию и безнравственное поведение во время действия военного положения, которые предлагает автор петиции, уже предусмотрены в действующем законодательстве в отношении любого гражданина Украины.

Впрочем, глава государства обратился в Кабинет Министров и Офис генерального прокурора, чтобы там проработали поднятые в петиции вопросы и проинформировали ее автора о результатах.

Что предшествовало?

Петицию с призывом расторгнуть контракт с Бугровым «за хищение государственного имущества, коррупцию и безнравственное поведение в условиях военного времени» опубликовали на сайте Офиса президента 23 января. Ее инициатором выступил Максим Луцик, назвавшийся выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В тексте петиции говорится, что скандалы, связанные с новым руководством университета, бросают тень на его репутацию и подрывают доверие к системе высшего образования.





В частности, автор обращения ссылается на «махинации с бюджетными средствами» по питанию курсантов университета, о которых писали украинские СМИ. Именно поэтому, мол, и следует уволить ректора Бугрова.

Сам Бугров призвал удалить петицию, потому что она, мол, нарушает его конституционные права. Обвинения против Бугрова





В январе журналист проекта «Наши деньги» Юрий Николов опубликовал расследование, в котором утверждал, что два столичных университета, в частности КНУ, заключили с Министерством обороны контракты на питание военных.

Цены у них превышают те, которые предлагают другие поставщики. Так, КНУ просит у Минобороны 152,7 грн в сутки за одного человека. В расследовании также говорится, что университеты получили контракты без конкуренции на открытых торгах.

Кроме того, в конце февраля журналисты-расследователи нашли у ректора КНУ квартиру в элитной столичной новостройке, на которую задекларированных средств Бугрова не хватило бы.