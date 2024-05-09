Боец на псведо "Испанец", парень, родом из Львовщины, решивший присоединиться к рядам спецподразделения, рассказал о своем пути к "Рейнджерам": как проходят собеседования и выбор должности, где проходят подготовку бойцы и как готовятся к боям.

Как вам далось решение мобилизоваться?

Если честно, для меня это было очень сложное решение. Я по всем признакам никак не тянул на боевика. Да, физически здоров, но спорт моим хобби не был. Я больше тяготел к программированию, этакий стандартный айтовец.

Меня прежде всего пугала неизвестность и понимание того, что я вообще не знаю, как себя вести в боевых ситуациях. Но больше я переживал, что меня никто и не будет учить, а просто сразу отправят не передовую.

В любом случае защищать страну нужно, и, если честно, лучше самому выбрать себе подразделение, чем уходить в неизвестность. Я увидел информацию о полке Сил специальных операций "Рейнджер" и решил позвонить по телефону.

(Не)очевидный выбор

И после этого состоялось собеседование? Как она прошла?

Знаете, не ожидаемо. Я сначала оставил личные данные, за несколько часов до меня позвонил по телефону представитель одного из батальонов, пригласил на собеседование. Я из другого региона, поэтому разговор был онлайн из-за видеозвонка.

Со мной общались долго. Спрашивали о гражданской жизни, кем работал, у которых есть увлечения, проходил ли дополнительные курсы или учебы. В общем, вопросов было очень много, и в конце концов мне предложили должность оператора ударного дрона. Впрочем, если я захочу попробовать себя в бою, могу быть и стрелком.

Выбор, видимо, был очевиден с учетом вашей работы в гражданской жизни?

Согласно специфике моей работы – да. Но я принял письменное согласие на должность стрелка, потому что для меня это вопрос личного роста и борьбы со страхами. А если честно, я это решение принял во время общения.

На мой взгляд, если люди столько времени тратят на каждого бойца, узнавая о нем все, обсуждая все его профессиональные качества, физические возможности, привычки, как хорошие, так и плохие, подбирают коллектив в рамках роты, где человеку было бы комфортно, то думаю , что и в боевых действиях решения командиров будут четки, взвешены и адекватны.

Тренировки на максимум

А что происходило после собеседования? Как вы попали на обучение партнерам за рубежом?

Это вообще происходило экстремально быстро. От ТЦК нашу команду привезли в учебно-тренировочный центр, где мы должны были проходить обучение. Приехали где-то после обеда, нас оформили, разместили, мы уже начали обсуждать будущие занятия и тренировки.

Поздним вечером к нам зашел инструктор и сказал, чтобы мы собирались. О маршруте никто ничего не говорил, и половина из нас шутила – мол, мы не подошли, и нас выгоняют из армии. Потом была длинная дорога на автобусе до границы, конечно, еще проверка – здесь мы уже поняли, что нас везут на учебу.

Если честно, мы были и в шоке, и в восторге. Впечатления безумны. Я несколько раз был за границей, но тогда это был отдых, а здесь прохожу подготовку на крутой европейской военной базе.

А как проходят учения? И вообще, какое отношение к украинцам?

Нас разместили пока в маленьких казармах. Впрочем, и казармами эти помещения трудно назвать, потому что я видел фото еще советских, и они значительно отличаются. Первые впечатления – это просто круто. Но нас сразу предупредили, что такая роскошь ненадолго, потому что нас ждут леса, поля и горы. И уже на следующий день начались тяжелые будни военной подготовки.

Инструкторы очень внимательны, понимают, когда ты можешь больше выжать из себя, а когда уже просто не можешь. Мы изучаем, как правильно двигаться, понимать друг друга. Согласование командного духа здесь просто невероятно. На базе есть инструкторы из Украины, которые помогают понять задачи, вежливо и терпеливо переводят миллион наших вопросов.

Мы стараемся, как говорится, не тормозить, но часто бывают смешные ситуации, и мы хохотаем все вместе – и украинцы, и инструкторы стран-партнеров, и вот здесь возникает ощущение подлинной поддержки и единства. Гоняют нас жестко, но мы понимаем, что каждый урок, каждые отрабатываемые навыки – это то, что поможет быть настоящим профессионалом.

Подразделение – вторая семья

Но как насчет физической подготовки? Ее уровень у каждого разный. Как это сказывается на обучении?

Прежде всего происходит слаженность коллектива, чтобы ты привык к работе где угодно и с кем, ты должен чувствовать плечо собратья и его поддержку. Сильнее помогают слабее – это аксиома, но до конца обучения, я так думаю, все будут, как у нас говорят, "рексами". Вскоре начнется новый интересный период, где мы будем изучать законы выживания и непосредственно боевую работу.

Признаюсь, это мои первые такие учения, и они меня очень увлекают. Для мобилизованного сразу попасть на такую ​​базу – это невероятная мотивация и крепкая база знаний. И, конечно, я бы хотел посоветовать ребятам – потенциальным мобилизованным, что лучше самому выбирать подразделение, а не прятаться и ждать неизвестности. Когда выбираешь сам, то точно знаешь, что тебя ждут, о тебе беспокоятся, всегда поддержат и помогут. Ибо подразделение – это твоя вторая семья.

Как присоединиться к "Рейнджерам"?

Сейчас спецподразделение "Рейнджер" ищет мотивированных и смелых бойцов в свою команду. Подразделение обещает и гарантирует:

достойное отношение от командиров;

прохождение службы по профессиональному направлению;

боевую подготовку в соответствии со стандартами НАТО;

своевременное денежное довольствие на уровне специальных подразделений;

помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ;

своевременную ротацию, в пределах 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;

сопровождение и помощь в полной реабилитации;

полное обеспечение вещным имуществом и средствами индивидуальной защиты;

денежное довольствие на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;

использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения

Чтобы попасть в спецподразделение, звоните в отдел персонала Rangers по телефону +38 093 810 75 67.