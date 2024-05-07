Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

На инаугурации так называемого президента РФ первое место среди Лизоблуд уверенно занял патриарх РПЦ Кирилл.

Казалось, что после освящения «СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ» за «святую Русь» этот олигарх от церкви уже не может дальше пробивать дно цинизма и лицемерия. Но нет…

Сегодня Кирилл превзошел сам себя в обращении к 5-кратному, инаугурированному Путину:

«Благословение Божье, Покров царицы Небесной да пребывают с вами во все дни жизни вашей до скончания века, как мы говорим. Ну и с ДЕРЗНОВЕНИЕМ скажу - дай Бог, чтобы КОНЕЦ ВЕКА и означал КОНЕЦ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ у ВЛАСТИ».

Но возможно ли предстоятель московской веры хотел обосновать потребность пребывания в должности президента Путина к его 148-летию задачей обеспечить благосостояние всех россиян?

Нет.

Его главную миссию Кирилл видит в другом:



«Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и ГРЯЗНЫЕ РЕШЕНИЯ. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными и для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны, в том числе, и с ЖЕРТВАМИ. И никогда такого рода решения, принимаемые во БЛАГА НАРОДА, страны, не осуждались ни ЦЕРКОВЬЮ, ни народом».

Для обоснования реализации этих ГРУЗНЫХ РЕШЕНИЙ, наставник московского патриархата сравнил Путина с Александром Невским, который «не жалел своих врагов, но стал святым». Здесь, правда, главный православный подхалим дал в историческую штангу. Каждый школьник и даже в России знает, что так называемый ярлык на княжество Александр Невский получил от хана Золотой орды Батыя и чтобы услужить своему хозяину даже стал его названным сыном. Как тут не упомянуть о запрещенном в России-СССР труде Карла Маркса «Тайная дипломатия XVIII века», (здесь ему до сих пор посвящены тысячи улиц и сотни памятников), где он справедливо утверждает:

«Колыбелью Московии было Кровавое болото Монгольского рабства». Вот подсознательно тянет нынешних идеологических вождей России в свою историческую родину. Потому что недаром говорят в народе – русские имеют такое отношение к Руси, как ромы к Риму.

Единственный позитив такого православно-инаугурационного МАРАЗМА на россии в том, что возможно священники 8097 церковных общин Украинской православной церкви московского патриархата и их прихожане НАКОНЕЦ разорвут ВСЕ связи с Русской православной церковью, которая благословляет современную АН0!