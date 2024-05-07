Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что Китай пытается убедить всех, что на саммите в Швейцарии должны быть россияне.

Об этом он рассказал в программе "Правительственный квартал".

“Действительно, это очень круто, когда собираются представители 160 стран, чтобы обсудить то, о чем уже говорил президент – формулу мира, которая имеет 10 пунктов. И когда 160 стран об этом говорят и принимают какое-либо решение – это очень важно. Наша страна действительно приложила много усилий, чтобы собрать всех вместе. Это первый столь важный саммит”, - сообщил Георгий Биркадзе.

По словам политического эксперта, никакой измены на саммите в Швейцарии не будет, поскольку Украина и президент Зеленский выступили категорически против присутствия российских дипломатов на мероприятии. Кроме того, как отметил Георгий Биркадзе, важно понимать, что этот саммит – не попытка найти общий язык с россией, а попытка закончить войну на выгодных для Украины условиях.

“Очень важно то, что там будет Китай. Мы знаем, что сегодня россия – этакая губерния Китая, и россияне выполняют все приказы Китая. Китай сегодня давит и заявляет, что там обязательно должны быть россияне. Но ведь мы понимаем, если они появятся на этом саммите, саммит будет сорван”, - заявил Георгий Биркадзе.

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