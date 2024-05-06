Народные депутаты вместо решения проблемы лудомании решили пойти быстрейшим путем – просто запретить азартные игры.

Об этом пишет портал Акценты .

На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11231 о моратории на организацию и проведение азартных игр. Он предусматривает на период до прекращения или отмены военного положения, а также в течение одного года со дня его прекращения или отмены:

- установить мораторий на организацию и проведение азартных игр;

- остановить действие лицензий, выданных субъектам хозяйствования на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;

- с даты остановки действия соответствующих лицензий запретить субъектам хозяйствования осуществлять организацию и проведение любых азартных игр.

То есть, если депутаты решат установить эти нормы, за один день многомиллионная сфера окажется вне закона. Прекратят ли лудомане сразу просаживать все деньги и станут здоровыми? Конечно нет. А вот что потеряет бюджет и государство – стоит особого внимания.

Спонсорство и реклама казино

Иногда людей действительно раздражает, что с каждого утюга им обещают по 200 фриспинов и всячески привлекают к азартным играм. Ни у кого не вызывает сомнений, что область рекламы гемблинга нужно регулировать и сделать все, чтобы возможности играть были лишены, в первую очередь, несовершеннолетние игроки.

В то же время, когда реклама казино будет прекращена, остановит ли это нелегальных участников рынка, имеющих зарубежные лицензии, но запрещенные в Украине? Конечно нет.

После введения подобного запрета выиграют в первую очередь нелегальные казино, постоянно находящие щели в законодательстве или всемирной паутине, чтобы безнаказанно продолжать свою деятельность. Сам игрок в то же время не будет понимать, с кем он имеет дело – проходимцами, российскими оборотнями или с официальным бизнесом, соблюдающим законодательство.

Легальный бизнес никак не сможет показать, что он платит налоги, имеет лицензии и поддерживает украинский спорт. Ведь поддержка соревнований спортсменов является одним из видов игорного бизнеса как рекламы, так и участия в развитии спортивных сфер не только в нашей стране.

Не стоит забывать, что из-за подобных запретов спорт потеряет львиную долю финансирования, которое раньше получали от официальных гемблинговых компаний. В большинстве стран мира, где рынок азартных игр легализован, гемблинговые торговые марки спонсируют как национальные спортивные состязания, так и локальные спортивные клубы.

Разгул нелегалов и малолетняя лудомания

Старшее поколение помнит, как в СССР пытались бороться с алкоголизмом сплошными запретами и к чему это привело. Весь бизнес по производству алкоголя переместился в тень и на кухне. Так же и запрет диджитала рекламы для легальных казино увеличит возможности и пространство для рекламы нелегальных казино. Единственный рычаг для борьбы с неконтролируемой нелегальной рекламой казино – это легальность рекламы официальных участников рынка.

Даже если представить и подобный запрет примут, это отнюдь не повлияет на нелегальные казино, рекламу которых мы можем наблюдать где угодно в Интернете. В то же время им полностью безразлично несовершеннолетних игроков, лудоманов и любые правила, выполнение которых можно требовать от легальных участников рынка.

На примере России или других тоталитарных стран ясно, что запретить Интернет просто невозможно. Таким образом государство никак не повлияет на деятельность незаконных казино, которые будут создавать по 200 зеркал своих сайтов ежедневно, а уполномоченные органы просто не будут успевать их блокировать.

Пути регулирования

Бороться с любой проблемой сплошными запретами – простой путь, но совершенно бесполезен. Вместо регуляции, решения проблемы, определенных рамок и правил Украина получит невиданный разгул нелегального рынка азартных игр, на который у государства не будет никаких рычагов влияния.

В то же время многие эксперты отмечают, что вместо полного запрета рынок гемблинга требует более жестких и определенных правил, которые должны прописать законодатели и помочь их выполнять.

К примеру, одним из решения проблемы бесконтрольной рекламы игорного бизнеса могут быть переговоры с Facebook, Youtube, Google и другими социальными сетями для возможностей легальной коммуникации официальных казино, как это сделано в других странах. Таким образом, афилиатный рынок сократится как минимум вдвое, и отпадет потребность в B2B лицензиях, что дополнительно усилит детенизацию рекламы игорного бизнеса в сети интернет.

Во многих странах, где хорошо считают налоги, которые игорный бизнес платит в бюджет, уже давно разработали набор правил, помогающих преодолевать нелегальные сайты из онлайн казино и предоставлять конкурентные преимущества официальным ресурсам.

К примеру, разработка цивилизованных правил и возможность легально работать с основными площадками (Facebook, Youtube, Google) позволят развиваться легальному рынку.

В настоящее время согласно внутренним правилам данных сетей Украина входит в список стран, где полностью запрещена реклама азартных игр, хотя есть много стран, где такую ​​рекламу, в тех же сетях, транслировать можно. Такие компании как Facebook, Youtube, Google могут изменить внутренние правила, а не делают это потому, что не могут разобраться с нашим законодательством, и из-за ситуации в стране. Если данный вопрос будет поднят на уровне государства, и с целью регулирования рынка азартных игр, Facebook, Youtube и Google смогут добавить нашу страну в список «Разрешено с ограничениями», что и является фактически регуляцией.

Ну и законодателям следует помнить исторические параллели и то, что полный запрет чего-либо никогда не решал проблему. В то же время, как набор правил и регуляция позволят получать немалые деньги в бюджет и контролировать игорный бизнес.