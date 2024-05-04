Политолог Андрей Золотарев объяснил, что не надо путать тактические успехи врага с оперативными и стратегическими, которых нет, сейчас главное – это оружие и резервы.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Многих это тревожит, и действительно новости трудно назвать добрыми с линии фронта. Действительно, когда в течение суток теряется три села, ну, понятно, что это говорит о проблемах, о том, что оборона трещит. И да, понятно то, что противник шатает фронт по многим направлениям. Ну, ключевое – это, безусловно, Очеретино, где пытаются расширить прорыв, и не без успеха. Но, тем не менее, в масштабах Второй мировой войны это скорее бой за избушку лесника», - комментирует Андрей Золотарев.

Ключевой вопрос, утверждает он, состоит в том, пустит ли россия в ход свои стратегические резервы, которые, судя по всему, она поднакопила. А направление удара, отмечает эксперт, очевидно, это попытка выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Прогнозы, констатирует он, уже есть, но все может случиться и быстрее. Поэтому остается, рассуждает гость программы, ждать, когда американская помощь будет ощущаться на фронте, ждать результатов мобилизации, которые будут на самом деле к осени в лучшем случае.

«У нас проблема с резервами. Вот это Ключевой вопрос. У кого резервы будут присутствовать, а у кого, наоборот, возникнет дефицит? Вот, собственно, это и предопределил дальнейший ход боевых действий. Наступление российской армии идет, другое дело – введут ли резервы для развития этих успехов. Некоторые говорят о конце мая, начале июня, другие говорят том, что это произойдет летом, но факт остается фактом», - заключает Андрей Золотарев.

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