Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с украинской энергетикой и объяснил почему, как оказалось, у нас нет нормальных защитных сооружений.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу напомнить, что действительно были объекты, которые строил «Укрэнерго», и были объекты, которые строил «Укравтодор» (ред. – на базе которого создали Госагентство восстановления и развития инфраструктуры). Послушайте, я помню хорошо, я видел воочию, там было две защиты, две линии, и почему-то он (ред. – министр инфраструктуры Кубраков) сейчас рассказывает, что не имеет к этому отношения. Ну, это просто плюнуть в глаза всем нам», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, сейчас Кубраков рассказывает, что защитить от обстрелов энергетику было невозможно, что нужно было купить ПВО для этого. Но здесь, констатирует эксперт, возникает вопрос: а зачем нужно было брать 57 млрд на эти постройки, если знали, что это не помогает? Попутно он отмечает, что стоит посмотреть на россиян, недавно мы увидели, какие они начали строить защитные сооружения на своих НПЗ, как круглая сетка, а вот мы почему-то до сих пор не додумались.

«У меня очень много вопросов к господину Кубракову и к господину Мустафе. Я считаю, что эти два человека очень-очень круто и хорошо рассказывают, но «рассказывать» и «делать» очень отличается. А я считаю, что нам нужны специалисты, которые очень мало рассказывают и очень много делают», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Поэтому, заключает эксперт, надо благодарить каждого энергетика, который сегодня помогает, чтобы у нас был свет, но, учитывая масштабы уничтожения нашей генерации, пора готовиться к тому, что в этом году стоимость электроэнергии вырастет на 20% минимум.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что на саммитах в Швейцарии и Вашингтоне Украине предложат нечто серьезное.

Также Politeka писала о том, что Пальчиков рассказал, возможно ли будет полностью разминировать территорию Украины.