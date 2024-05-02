Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что, пусть на саммите в Вашингтоне Украину в НАТО не пригласят, но сейчас идут такие предложения, что мы точно получим что-то серьезное.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, если бы страны НАТО хотели закрыть небо над Украиной, они бы спокойно могли это сделать, то есть дело, по сути, заключается только в желании. Попутно он напоминает, что Европа сегодня имеет 100 комплексов Patriot, а нам, к сожалению, и 10 штук выделить никак не могут, вместо этого Германия и другие собирают, как говорится, с мира по нитке – голому на рубашку, и удалось найти буквально несколько систем.

«Очень важный фактор сегодня – это дипломатия, как работает наш МИД. Ну, нужно, чтобы они отрабатывали. И у нас сегодня есть страны Балтии, которые, как наши консулы, послы, работают и помогают нам быть в Альянсе. Поэтому увидим, как будет, но я надеюсь, что будет не только 100 млрд (ред. – из Фонда), которые нам предложат в этом году, а что-то предложат еще серьезное. Пока не понимаю, но это будет решаться после саммита в Швейцарии, потому что у меня есть информация», – отмечает Георгий Биркадзе.

Как рассказывает эксперт, сейчас появилось такое предложение от россии, что под контроль Украины возвращается Энергодар и Запорожская АЭС, а остальные оккупированные территории остаются оккупированными, но зато мы сможем спокойно вступать и в ЕС, и в НАТО. И да, констатирует он, в НАТО об этом предложении знают, это на уровне переговоров.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал заявление Столтенберга о том, что Украина может не ожидать приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Также Politeka писала о том, что Горбаль рассказала, можно ли заключить брачный договор, если у вас гражданский брак.