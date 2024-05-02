Адвокат по семейному праву Наташа Горбаль рассказала, можно ли требовать моральную компенсацию, если кто-то супругов узнал о супружеской измене.

Об этом она рассказала в программе «Внимание: Кирия» на канале my.ua.

«Можно, если правильно сформулировать это в брачном договоре, и здесь акцент нужно сделать на толковании слова «измена», – отмечает Наташа Горбаль.

Порой адвокат рассказывает о таком анекдотичном случае, когда женщина застала своего мужа с другой женщиной, разумеется, обвинила его в супружеской измене и на основании этого факта хотела получить что-то себе. А мужчина, говорит она, на это ответил так: «А я делал женщине искусственное дыхание. Какая это измена?».

«Поэтому если кто-то хочет в будущем претендовать на какое-то моральное возмещение, то нужно сначала в договоре определить, предоставить четкое толкование тому или иному термину, в этом случае термину «измена», чтобы оба понимали, что и к чему», - объясняет Наташа Горбаль.

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