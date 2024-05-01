Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал заявление Столтенберга о том, что Украина может не ожидать приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Разумеется, констатирует эксперт, что наш президент ждал другого предложения от Столтенберга. В то же время он замечает, что часики тикают, Столтенбергу не много осталось в должности генсека НАТО, однажды ему уже продлевали срок, а дальше они уже отказались, поэтому пора действовать.

«Я почему-то был уверен в прошлом году, что в этом году нам предложат приглашение, в июле юбилейный саммит, что будет какое-то конкретно предложение. Ну, скажу откровенно, я все еще надеюсь, что оно будет. Думаю, они могут предложить нам такую ​​модель, как с Израилем, например, что, я считаю, было бы не плохо», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Также он считает, что мы можем рассчитывать на какие-то решения в Швейцарии, там состоится важный саммит. К тому же, добавляет эксперт, туда хотели пригласить и россиян, но мы на это не согласимся 100%, президент категорически против, и их там не будет.

«И хочу также сказать, что они вместо того, чтобы предложить кандидатство в НАТО, я так понимаю, сделали этот Фонд на 100 млрд, хотят туда накапливать деньги и отдать нам. Я считаю, что это как откупиться от этой ситуации, это (ред. – кандидатство) можно было предложить нам», - объясняет Георгий Биркадзе.

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