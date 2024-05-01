Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал, действительно ли россия собирается разместить ядерное оружие в космосе, зачем ей это и чем это грозит.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, и путин, и все россияне понимают, что на самом деле их страна – слабая в экономическом плане, а также у них слабая конвенциональная армия, это доказала война в Украине. Поэтому они понимают, утверждает он, что ставку можно делать только на ядерное оружие, отсюда и эти угрозы.

«Но это самоубийственная вещь. Что такое ядерное оружие в космосе? Если вы взорвете на околоземной орбите какой-то ядерный боеприпас, это значит, что вся земная цивилизация лишится всех спутников. Это не точечный какой-то удар, что вы там возьмете и у Илона Маска взорвете 100 спутников, нет», - объясняет Сергей Жирнов.

По его словам, чтобы уничтожить спутник, достаточно запустить гайку, она полетит со скоростью 30 тысяч км в час и разобьет все на своем пути, спутник станет кучей таких же гаек, пойдет цепная реакция. Это, подчеркивает гость программы, только от одной гайки, поэтому можно только представить, что сделает ядерная бомба – уничтожит всю земную космическую группировку.

«Остаются спутники, которые летают на геостационарной орбите, это 30.000 км, это далеко, вот туда не дойдет, туда не долетит, потому что все это по кругу будет летать и потихонечку сгорит в плотных слоях атмосферы. И ничего не останется, ни одного спутника. Ну, начнут запускать новые. У россии новых спутников нету, у Запада есть. И россия исходит из чего? У нее так мало в космосе на околоземной орбите, что ей не страшно это потерять, потому что у нее и так ничего нету», - рассказывает Сергей Жирнов.

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