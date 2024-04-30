Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что уровень коррупции в Украине и тот факт, что за деньги можно уйти от мобилизации, никак не мотивирует наших мужчин возвращаться из-за границы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что мужчин мобилизационного возраста за границей не депортируют, об этом можно забыть, а чтобы их вернуть, должна работать сама Украина. По его мнению, здесь действительно нужна мотивация, которая позволит нашим гражданам вернуться, в том числе и денежная.

«Очень трудно убедить мужчину возвращаться, когда он смотрит и понимает, что здесь коррупция. Он говорит: «А зачем я должен возвращаться? Вы там будете воровать деньги, вы будете каждый день воровать миллионы, а я должен приехать защищать страну? Я не буду это делать». И он будет прав. Поэтому я считаю, что, если мы хотим менять это, нужно писать законы, сесть с юристами, и не ждать ничего, не знаю, что сейчас ждут, я до сих пор понять не могу», - объясняет Георгий Биркадзе.

Также эксперт отмечает, что на самом деле знает очень много мужчин, которые просто взяли и уехали за границу посреди войны, а один даже приходил к нему с просьбой о помощи, хотя его можно было отвести разве что в полицию. Да, констатирует он, некоторые люди имеют достаточно денег, чтобы уехать, и они не полезны Украине.

«Кто бы что ни говорил, я очень скептически отношусь к Марьяне Безуглой, вот она говорит: не хотите быть гражданином Украины – не будьте. Ну, я не так считаю. Я считаю, что люди, которые за границей и не хотят возвращаться, через год, через 5, через 10, когда закончится война, не должны ни в коем случае быть назначены на какие-то государственные должности или баллотироваться в депутаты. Это моя позиция», – утверждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, правомерно и справедливо ли пребывание украинских мужчин за границей, а не на фронте.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил резолюцию Европарламента, признающую путина нелегитимным.