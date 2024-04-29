Народный депутат VIII созыва Валерий Карпунцов объяснил, что война разделила жизнь украинцев на фронт и тыл, и в этой ситуации демократия уже не работает так, как должна, что мы видим и во власти.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

«В результате войны у нас за демократию забыли. И если мы эту ситуацию рассмотрим с точки зрения права, с точки зрения закона и с точки зрения реалий, то, к сожалению, мы оказались в ситуации, когда не только государство в последнее время делит общество, но и сама жизнь в Украине разделена вроде бы на несколько сценариев или жизней», - рассуждает Валерий Карпунцов.

То есть, объясняет он, в одной жизни есть война, есть наши воины, есть наши погибшие гражданские люди, есть волонтеры, есть все наше сообщество, которое работает на победу над врагом. Но, подчеркивает нардеп, это де-факто, а де-юре у нас же войны нет, зато у нас есть дискотеки, у нас есть эфемерное военное положение, которое сейчас для борьбы нашей самоотверженной и принципиальной, для выживания нации как не пришедший кобыле хвост.

«И как всем быть, граждане не могут разобраться. В таком круговороте, конечно, за демократию все забыли, и это на руку власти», – утверждает Валерий Карпунцов.

А что касается военного положения и состояния войны, объясняет он, то здесь есть большая разница. По словам депутата, в Конституции сказано, что военное положение – это то, что вводят в случае угрозы нападения, а вот состояние войны – это уже само нападение, это деятельность ВСУ и многое другое. Так что, констатирует он, о демократии забыли, и назвать это иначе, как политическим ростовщичеством, нельзя.

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