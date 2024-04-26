Идеолог Олесь Доний объяснил, что сейчас мы радуемся успехам украинских футболистов за границей, но забываем, что масса наших граждан не имеют такого права оказаться там из-за запрета на выезд.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Те, кто наблюдают за футбольными матчами, видели, как Андрей Лунин, голкипер мадридского «Реала», просто совершал головокружительные сейлы в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Молодец? Да невероятный молодец, просто шикарно играл. А о Довбыке можем говорить? А о Цыганкове? Они сейчас сверкают в Жироне, тоже испанский чемпионат. А при чем здесь война, спросите вы. А все к той же теме о запрете украинским мужчинам выезжать за границу», - комментирует Олесь Доний.

Тем не менее, констатирует он, как видим, запрет касается обычных граждан, а не тех, кто имеют особые права, как футболисты, спокойно играющие заграницей. Да, отмечает эксперт, Лунин уехал где-то за 5 лет до полномасштабного вторжения, но и война продолжается с 2014 года, а вот Цыганков и Довбык на самом деле оказались заграницей не так давно.

«Посмотрите, дилемма. Мы радуемся их успехам и не задумываемся, что они выехали или просто находятся за границей, когда другим мужчинам запрещен выезд. Вам запрещен выезд? Значит, вы черные. Лунин, Цыганков и Довбык белые, потому что им можно, а вам нельзя», - подчеркивает Олесь Доний.

Идеолог напоминает, что запрет выезда за границу – это вредная норма со всех сторон. В частности, объясняет он, это не помогает наполнению армии, а лишь убивает мотивацию, это вредит экономике, потому что прекратило маятниковую миграцию, это мешает развитию образования, потому что остановило обучение за границей, и это препятствует демократии, потому что она позволяет выезжать за границу.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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