



Об этом пишет портал 25 апреля 2024 года состоялась сессия Общего собрания Национальной академии наук, во время которой были избраны действительные члены (академики) и члены-корреспонденты НАН Украины.Об этом пишет портал Акценты

Накануне было объявлено о 28 вакансиях академиков и 75 вакансиях членов-корреспондентов по 66 специальностям.

Наибольшей интригой собрания было голосование за кандидатуру председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука для получения звания члена-корреспондента НАН Украины. Накануне его кандидатуру как «выдающегося юриста» поддержало отделение истории, философии и права. В результате тайного голосования на Общем собрании кандидатура Стефанчука не набрала достаточного количества голосов!

Напомним, что семья Стефанчуков за последние 5 лет закрепилась в статусе «новых смотрящих» по целому ряду вузов и правовых инициатив страны. Например, только защита Стефанчука, как Председателя Наблюдательного совета, удержит президента и правительство от освобождения ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова. Как известно, Петиция к Президенту от студентов КНУ о коррупционных и аморальных действиях Ректора Бугрова набрала 25 тысяч голосов.

Поэтому отдадим должное академическому сообществу, которое, несмотря на давление власти, не проголосовало за нового члена-корреспондента НАН от ЗЕ-команды.

Эта история напоминает старые дела, когда лучшие кадры из команды Януковича тоже пытались стать академиками. Тогда ни Табачник, ни Азаров так и не смогли заручиться поддержкой собрания НАН.

Как видим, несмотря на предвыборные обещания, главные представители команды Зеленского по стремлению обогатиться бюджетными средствами, землей, званиями и должностями стали достойными учениками худших представителей предыдущей власти, которая ныне обслуживает и поддерживает Путина в рф.