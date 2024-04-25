"Арка дружбы народов", которая изменила свое название на "Арку свободы украинского народа" не будет демонтирована. Против демонтажа выступили архитекторы, киевляне и городские власти.



В КГГА заявили, что монумент является визитной карточкой города, смысл его сейчас переосмыслен.



Отмечается, что после профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа КГГА по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева 19 января этого года приняла решение о сохранении арки Свобода украинского народа.



Также против демонтажа выступил известный архитектор Сергей Миргородский.







Киевляне также выступают против.



"Дом Правительства Украины - в прошлом Дом Совета Народных Комиссаров УССР (во время Второй Мировой-Гестапо! Октябрьский дворец - в прошлом управление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) УССР. Подвалы были превращены в камеры допросов. Украинский Дом - в прошлом музей Ленина." Мариинский дворец - Царский дворец. Если так все разрушать, то ничего не останется", - возмущаются высказывающие свое мнение жители столицы.



Напомним, в мае 2022 года Киевский городской совет принял решение переименовать Арку дружбы народов в Арку свободы украинского народа. Позже была демонтирована скульптурная часть. Арки - фигуры двух рабочих, символизировавших "воссоединение" Украины и России.