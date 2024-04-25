Доктор Евгений Комаровский рассказал, нужны ли Украине сегодня президентские выборы и кто должен был бы на них победить.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Если нам расскажут, как их провести, честно, я соглашусь, что они нужны. Но я просто не знаю, как, если честно, я не знаю. Это, знаете, как? Надо ли лечить? Надо. А чем? Я не знаю», - отмечает Евгений Комаровский.

Если бы на эти выборы пошел действующий президент Владимир Зеленский, рассуждает гость программы, это все же ничего бы не означало. Как объясняет доктор, он давно зарекся голосовать за людей, за их фамилии, которые идут впереди человека.

«Я хочу голосовать за идеи. Я понятно объяснил, да? То есть для меня не важно (ред. – фамилия). Смотрите, человек, который пойдет, не важно, как его фамилия, он должен показать обществу план, с чем он идет. Вот голосовать я буду за план, за человека – нет, все», - заключает Евгений Комаровский.

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