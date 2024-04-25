Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что в США прежде всего ценится прозрачность, они критикуют нашу коррупцию, но есть схожий механизм – лоббизм, не нарушающий закон.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, проведя несколько дней в Вашингтоне и пообщавшись со многими американцами, он понял, что они готовы нас поддерживать, но их тоже многое беспокоит в нашей стране, а прежде всего коррупция. По его словам, американцы считают, что в Украине очень высок уровень коррупции.

«Действительно в Америке нет коррупции, нет, я неправильно говорю, в Америке нет названия «коррупция». В Америке есть такой механизм, который называется по-другому, – лоббизм. Ты просто приходишь, заключаешь с человеком договор и начисляешь за то, что он продвигает твои интересы, официально деньги, а потом с этих денег ты просто платишь налог. Все», – объясняет Георгий Биркадзе.

По его словам, он неоднократно спрашивал у американцев, с которыми виделся, об этом их лоббизме, и понял, что это очень похоже на нашу коррупцию, механизм похож, но работает по-другому, в законодательных рамках. Поэтому, констатирует эксперт, не надо говорить, что в США нет коррупции, просто это происходит цивилизованно, но на самом деле нет и намека на то, что происходит у нас.

«Это очень круто, когда все прозрачно. Также и лоббизм прозрачен. То есть здесь нет такого вообще, никто ничего не прячет. И если ты заработал, пожалуйста, уплати налоги, и все», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал запрет на предоставление консульских услуг мужчинам, которые находятся за пределами Украины.

Также Politeka писала о том, что Спивак объяснил, почему Госдеп США добавил украинский телемарафон в свой отчет о нарушении прав человека.