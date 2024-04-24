Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Может ли быть такое, что наши партнеры как раз хотят, прямо вот они очень предпочитают и давят на нас сейчас со всех сторон, чтобы мы как раз получили тот потенциал финансовый, который был разворован, и вложили в оборонку?
Это то, что показывали карты мне постоянно. Еще я делала большой соляр на картах Симболон на год в Украине и на президента, мне это и говорили, что будут постоянно трясти и заставлять, он там будто перед судом стоит большим.
Если вы спрашиваете, хотят ли этого, тут уже не надо смотреть, я это знаю, потому что это давно показывало. Здесь история – удастся ли им?
Давайте посмотрим, удастся ли?
Скажем так, они не отступят от своего. Они связали эти финансы как Короля пентаклей. Пятерка мечей – он выкручивается, как уж на сковородке. Это всегда ложные схемы, ложные оправдания, тра-та-та-та-та-та, потому что по Верховной жрице говорят, что «ці руки нічого не крали», грубо говоря.
Но НАБУ очень принципиальное, Королева мечей – это та, которая смотрит тебе в глаза. И результат – не все удастся, ну, не все. Туз кубков, будто, я бы сказала, что вытянут ресурсы, но он покрывается Семеркой кубков. Говорят, там все равно столько вуали, что это такие профессионалы, мошенники. Для них, понимаете, признаться и выложить эти схемы – это сесть за решетку.
Как сообщала Politeka, Фрейн рассказала, что ждет Украину после войны – развитие или стагнация.
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