Тарологиня Юлия Максимуза заявила, что Запад действительно ждет, чтобы мы сами разобрались со своими коррупционерами и наполнили бюджет, но сделать это сложно, потому что схемы очень глубокие.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Может ли быть такое, что наши партнеры как раз хотят, прямо вот они очень предпочитают и давят на нас сейчас со всех сторон, чтобы мы как раз получили тот потенциал финансовый, который был разворован, и вложили в оборонку?

Это то, что показывали карты мне постоянно. Еще я делала большой соляр на картах Симболон на год в Украине и на президента, мне это и говорили, что будут постоянно трясти и заставлять, он там будто перед судом стоит большим.

Если вы спрашиваете, хотят ли этого, тут уже не надо смотреть, я это знаю, потому что это давно показывало. Здесь история – удастся ли им?

Давайте посмотрим, удастся ли?

Скажем так, они не отступят от своего. Они связали эти финансы как Короля пентаклей. Пятерка мечей – он выкручивается, как уж на сковородке. Это всегда ложные схемы, ложные оправдания, тра-та-та-та-та-та, потому что по Верховной жрице говорят, что «ці руки нічого не крали», грубо говоря.

Но НАБУ очень принципиальное, Королева мечей – это та, которая смотрит тебе в глаза. И результат – не все удастся, ну, не все. Туз кубков, будто, я бы сказала, что вытянут ресурсы, но он покрывается Семеркой кубков. Говорят, там все равно столько вуали, что это такие профессионалы, мошенники. Для них, понимаете, признаться и выложить эти схемы – это сесть за решетку.

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