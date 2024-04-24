Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Наше требование упразднить бюджетное финансирование партий услышали 17 депутатов.

Напомним, что наша команда «Родной страны» уже третий год ведет борьбу за отмену бюджетного финансирования парламентских партий во время войны.

Напомним, что депутаты всех без исключения фракций проголосовали за выделение только в 2024 году на свой партийный пиар 840 миллионов бюджетных гривен. Поэтому сейчас идет голосование за нашу петицию «1,5 миллиарда гривен на ВСУ, а не на партийный пиар».

И эта работа дала наконец-то небольшой результат - 17 депутатов зарегистрировали Законопроект, который соответствует нашей ПЕТИЦИИ. Правда, до сих пор с этими бюджетными миллиардами боятся попрощаться депутаты Зеленского, Порошенко и Тимошенко.

Поэтому надеюсь, что голосование за нашу Петицию активизируется, а это в свою очередь повлияет на совесть (если она осталась) еще около 400 депутатов, которые поддержат наше требование перенаправить 1,5 миллиарда гривен на ВСУ, а на рекламу партийных вождей в 2024-25. гг.

Проголосовать за нашу петицию можно здесь.