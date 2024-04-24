Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Во-первых, хочу сказать, что у нас очень мало людей осталось в стране, это правда. Чтобы вы поняли, сегодня 5 миллионов рабочих людей, 5 миллионов работающих. И сегодня эти 5 миллионов дают возможности другим людям, живущим за эти деньги. То есть один человек содержит 3,5 человека. Это ужасающие цифры», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как отмечает эксперт, этот запрет – только о мужчинах, все мы видели видео с очередями, а детям и женщинам консульские услуги предоставляют. Если же вообще говорить о самом факте запрета, рассуждает он, то здесь действительно идут дискуссии, и люди расходятся во мнениях, как к этому относиться.

«Если брать, законны ли такие события, то я считаю, что нет, но как смотреть прямо в глаза своим детям и как вообще в зеркало, я не понимаю. Почему мы говорим всегда, что мужчины – это сильный пол? Так сложилось, что мы должны защищать нашу страну», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, если уже сложилась такая ситуация и мужчины призывного возраста все равно не хотят возвращаться в Украину, чтобы защищать свое государство, то такие люди не должны иметь у нас здесь никакого политического будущего, то есть никаких должностей у власти, хотя, может, это кому-то и не понравится.

Как сообщала Politeka, Васадзе объяснил, что Саакашвили хотел отвести Грузию от россии очень резко, и это обернулось ответной агрессией со стороны кремля.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, почему Виктория Спартц против помощи Украине.





