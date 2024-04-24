Идеолог Олесь Доний заявил, что конгрессмены имеют право быть против Украины, но большинство нас поддержали, а вот единственная украинка там, Виктория Спартц, ставила палки в колеса.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Феномен единственной украинки, которая сейчас присутствует в Конгрессе как конгрессвумен, Виктория Спартц, не голосовавшая как раз за поддержку своей бывшей страны. Тем более перед тем, как было проголосовано за этот законопроект, Виктория Спартц подала еще 5 правок, все они были направлены на нивелирование этого законопроекта», - отмечает Олесь Доний.

Да, констатирует он, это ее право как гражданки США, ведь любой конгрессмен или конгрессвумен имеет право голосовать, как хочет, и они могут испытывать скепсис по поводу Украины. Тем не менее, подчеркивает идеолог, здесь ситуация уникальная, ведь за помощь Украине проголосовали 300 конгрессменов и конгрессвумен, которые не являются этническими украинцами и украинками, а как раз украинка Виктория Спартц против.

«А что важнее или вообще играет роль при поведении человека? Этничность или мировоззренческие ценности? Этничность у Виктории Спартц украинская, теперь у нее может быть двойное сознание, возможно, она теперь и американка, и украинка, возможно, только американка. Как она себя определяет, мы с вами не знаем, это право человека. Но ее происхождение и ее прежнее гражданство уже не вычеркнешь», – объясняет Олесь Доний.

В пример эксперт также ставит Анатолия Тимощука, этнического украинца, который играл за национальную сборную Украины по футболу и стал предателем, которые работает в россии и наполняет бюджет агрессора. Так что, констатирует он, возникает вопрос, а что важнее – его этничность или то, что он стал предателем и принял мировоззренческие ценности путина?

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Сапронов рассказал, есть ли в Харькове еще поклонники русского мира.

Также Politeka писала, что Чаленко оценил перспективы реформы децентрализации во время войны.