Аюрведический терапевт Мария Ланг рассказал, сработает ли закон о мобилизации и вообще действительно ли фронту необходимо именно большее количество солдат.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что все-таки Украине не хватает для того, чтобы получить инициативу на фронтах? И вот сразу выпадает, первая карта – Agni в перевернутой позиции. Огонь, стихия огня. Что это? Это не люди, это оружие. То есть в этот момент, чтобы Украине получить инициативу на фронтах, ей не хватает в первую очередь оружия. Это основная причина. Не люди.

Смогут ли все-таки мобилизовать необходимое количество людей? Нет, не смогут, тут перевернутая карта Tvac. Tvac – это доспехи, защита. Почему не смогут? Потому что элементарно не хватает доспехов и защиты.

Простые причины. Во что этих людей одеть, чем их вооружить, как их кормить, как наладить логистику? То есть хорошо сказать: «Мобилизуйте 250 тысяч человек». А дальше что? Это люди просто с улицы, с маршруток, не знаю, с рынков, с ресторанов. Что с этими людьми дальше делать? Нету учебных центров, не во что их одеть, нет ресурсов их тренировать.

Поэтому такое количество, которое заявляют военкомы, что прям вот без этого количества мы не выиграем… Ну, не мобилизуют такое количество людей, потому что ресурсы ограничены.

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