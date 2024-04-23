Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, заслуживает ли украинский народ той власти, которую имеет, как это когда-то вообще сказал немецкий философ Кант.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Бред это все. Господин Кант просто не жил в Украине. Господин Кант находился в условиях порождения необходимости аргументации появления на свет немецкой государственности, которой до этого не было», – объясняет Александр Новохатский.

Как отмечает аналитик, Кант – один из основоположников теории об исторической необходимости государственного образования благодаря какой-то исторической общности. То есть, констатирует он, национальное государство – как раз тот продукт, который породили канты, немецкие философы.

Поэтому, утверждает гость программы, возникает вопрос выборов, которые сейчас в Украине отменили. По его словам, добра не будет, пока украинцы будут считать парламент, который прогнил еще год назад, пригодным для того, чтобы писать нам новые законы. Это также касается, добавляет эксперт, и глуповатых заявлений от некоторых депутатов.

«Они проводят деятельность, которая не просто вредит Украине, которая идет в ущерб вот как раз внутренней ситуации больше всего. Они ездят по всяческих саммитах с докладами, по конференциях с остальным бредом, рассказывают о том, как они будут, грубо говоря, озеленять Марс. Люди добрые, у вас война в огороде, а вы занимаетесь озеленением Марса, ну, серьезно», - комментирует Александр Новохатский.

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