Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, действительно ли ядерные угрозы со стороны россии имеют вес, или это запугивание для Запада, чтобы не помогать Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, стало известно, что посол россии в США лично звонил Илону Маску, чтобы сообщить ему пренеприятнейшие известия: если украинцы ударят по Крыму, немедленно будет ядерный ответ, и Маск будет виновником конца света.

«Илон Маск поверил, и Starlink над Крымом, как вы помните, отключил. Не, ну, вообще обманули дурака на четыре кулака», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В то же время политтехнолог напоминает об успешном ударе со стороны Украины по аэродрому в Джанкое, разнесли к черту все их С-300, С-200, радиолокационные станции, вертолетов без счета, десятки их военных уничтожили. И после этого, констатирует он, никто не видел атомную бомбу, так что Илона Маска обманули.

«Ну, слушайте, вот как мы с вами, Илон Маск, должны разговаривать сейчас? Мы должны тоже вот такими же методами действовать? Давайте попросим Маркарову, посла Украины в США, позвонить Илону Маску сказать: «Значит так, если сейчас россияне не уйдут из Крыма, в течение ближайших суток мы вообще взорвем, не знаю, грязную бомбу над москвой, и вы будете в этом виноваты». И вы тут же все подключите обратно, правильно? Так мы должны с вами разговаривать или как со взрослым человеком?», - рассуждает Михаил Шейтельман.

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