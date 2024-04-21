Источники в украинской разведке рассказали Kyiv Post, что цель подобной дезинформационной кампании – создать впечатление "притеснений прав" румынов в Украине.

Пророссийская румынская партия "Альянс союза румынов" (AUR) в ближайшее время может осуществить ряд антиукраинских информационных провокаций, о чем Kyiv Post сообщили источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.





Как указывают источники, цель подобной дезинформационной кампании - создать впечатление "притеснений прав" румын в Украине.

Собеседник отметил, что в рамках подготовки к пропагандистской операции функционеры АУР сейчас проводят опрос священников из сел в Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях, где проживает значительное количество этнических румын.

Также пропагандисты осуществляют опрос семей мужчин, в настоящее время воюющих в Силах Обороны Украины.

"Эта операция – часть внутренней румынской политической игры, однако имиджево это может сыграть против Украины", – объясняет на условиях анонимности собеседник в спецслужбах.

Спецслужба пообещала эксклюзивные часы от главы ГУР за самый большой донат в рамках благотворительного сбора.

"В свою очередь это может нагнетать ситуацию с теми же блокировками транзита, провоцируя таким образом протестные настроения", - добавляет он.

По данным источников, подобную информационную кампанию также осуществляют представители болгарской партии "Возрождение" на территории Одесской области в селах, преимущественно населенных этническими болгарами.

Как указывает источник в украинской разведке, такая синхронизация обеих спецопераций свидетельствует об их вероятной координации со стороны Кремля с целью усложнить геополитическое положение Украины.

В прошлом году Financial Times писало, что в Румынии набирает популярность ультраправая партия AUR, ставшая главной оппозиционной силой страны.

Как отмечало издание, AUR, что в переводе с румынского означает "золото", воспользовалась нарастающими антиукраинскими настроениями и пропагандой дезинформации, чтобы увеличить свою поддержку среди избирателей после выборов 2019 года примерно до 20 процентов.

"Будучи ранее маргинальной партией, очернявшей этническое венгерское меньшинство, AUR сейчас переключила внимание и сосредоточилась на Украине, заявив, что война "не наша", и призывая правительство прекратить помощь Киеву", - говорилось в материале.

Партия также выступает против транзита через Румынию сельскохозяйственной продукции из Украины. AUR также против того, чтобы Бухарест продолжал поставлять оружие в Киев и принимал у себя украинских пилотов, тренирующихся на истребителях F-16.