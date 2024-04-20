Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, это действительно жирная цель, еще и в тех условиях, в которых сегодня находится Украина. В частности, напоминает он, у нас нет всего необходимого вооружения, артиллерия 10:1 не в нашу пользу, мобилизационные ресурсы в живой силе, в войсках тоже не в нашу пользу, и пакет помощи все еще катается на американских качелях.

«У нас есть две мощнейших спецслужбы, ГУР и СБУ, у нас есть, наверное, еще парочка каких-то оставшихся ракет ATACMS, Storm Shadow, и есть наши спецразработки – дроны-камикадзе, беспилотники и так далее. Вот и демонстрируем мы всему миру, черт возьми. Вы там все боитесь в вашем трусливо-всесильном НАТО или всесильно-трусливом (не поймешь, с какой стороны подойти к ним), а Украина вот что что делает», - комментирует Дмитрий Спивак.

Так что, констатирует гость программы, удар по Джанкое был серьезный, россия получила ущерб на сотни, сотни, сотни миллионов долларов, наши спецслужбы постарались на славу и уничтожили много чего из авиации, которая серьезный урон наносит Украине. К тому же, добавляет он, у нас же нет паритета в авиации, и F-16 мы только ждем.

«Мы же понимаем, что военный аэродром в Джанкое – это стратегический объект Вооруженных Сил российской федерации, который, наверное, очень мощно охраняется. Только получается, что нет у них настолько мощной современной системы защиты, о которой они трезвонят на весь мир, и что они достаточно уязвимые», - заключает Дмитрий Спивак.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как скоро ВСУ смогут уничтожить Крымский мост.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, почему россия выводит войска из Нагорного Карабаха.