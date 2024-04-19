Идеолог Олесь Доний объяснил, что на российские фейки власть должна реагировать оперативно, а не так, как вышло с якобы мирным планом Эрдогана, но на самом деле эта фальшивка полезна нам.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Так называемый мирный план Эрдогана оказался фальсификацией. Представители Офиса Президента заявили, что так называемый мирный план Турции, обсуждаемый в украинском медийном сегменте, и в интернете, и в официальных медиа является фальшивкой. И перед тем, как появиться в какой-то газете, он был размещен на российских телеграмах, подконтрольных российским спецслужбам», - отмечает Олесь Доний.

Во-первых, замечает он, ОП отреагировал через сутки после появления этого фейка, то есть запоздалая реакция со стороны власти. Ведь, напоминает эксперт, очень многие наши медиа успели эту якобы турецкую инициативу обсудить, прежде чем бело подтверждено, что это российская фальшивка, а опоздал так ОП потому, что взял на себя много функций.

«Офис Президента будет всегда опаздывать, вот в этом случае оказалось достаточно, чтобы эта якобы инициатива, а на самом деле фальшивка взбудоражила украинское общество. Но, зная теперь, что это российская фальсификация, можно посмотреть, что же в интересах россии, что они вложили в будто бы голову Эрдогана согласно этим telegram-каналам, в чем заинтересована россия, какие нарративы она заинтересована продвигать и на что она соглашается?», – рассуждает Олесь Доний.

По его словам, из этих положений следует, что россия боится ядерного столкновения с США, довольна своими территориальными достижениями, а потому хочет сейчас заморозить линию фронта, что путин планирует действительно задержаться у власти еще на 15 лет и хочет увидеть результаты войны на референдуме в 2040, что Украине нельзя в НАТО, потому что это защита, а в ЕС, который не военный блок, - пожалуйста. Единственное приемлемое, констатирует идеолог, это обмен пленными «всех на всех».

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Фрейн поговорила с сознанием пригожина и сообщила, действительно ли он скончался.

Также Politeka писала о том, что Дубов рассказал, почему Запад не сбивает российские ракеты.