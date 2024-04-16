Идеолог Олесь Доний прокомментировал признание путина в уничтожении Трипольской ТЭС и заявил, что это все нужно задокументировать для Гааги.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«путин признался в преступлении. Явка с повинной фактически. Совсем недавно российские фашисты бомбили Трипольскую ТЭС. Это один из важных элементов украинской электросети, энергосистемы, и он почти полностью уничтожен именно со стороны российских фашистов. На встрече с лукашенко лично путин признался, что это они сделали, ну, по его версии якобы в ответ на украинские обстрелы российских объектов энергетической системы», - отмечает Олесь Доний.

По его словам, после этого ни путин, ни кто-то другой не сможет обвинить в этих вещах каких-либо офицеров среднего или высшего звена, что они нажимали кнопки, не зная, что делают. Ведь, констатирует эксперт, путин признался, и это нужно использовать в Гааге.

«Какая версия у этого фашистского гада? Что россия целенаправленно не обстреливала зимой энергетические объекты Украины, потому что, видите ли, у путина была совесть, что не могут страдать больницы и другие социальные объекты. Можно просто поднять бумаги, сколько за это время погибли зимой, в частности, украинцев под российскими обстрелами. Это относительно его крокодиловых слез. И что только после ударов украинцев по российским энергетическим объектам начались российские обстрелы», - рассказывает Олесь Доний.

Сейчас, констатирует он, поднялись дискуссии, кто виноват и ответственен: россия, украинцы или Запад. Как объясняет идеолог, виноват один – путин, и вся его фашистская россия, а вот ответственна – наша власть. В частности, рассказывает эксперт, сейчас уже появляется информация, что деньги не доходили непосредственно до Трипольской ТЭС, что систему защиты не создали, а деньги просто разворовали.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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