Первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин объяснил, что демократия не измеряется только наличием выборов, этот вопрос глубже и касается также того, как власть распоряжается своими полномочиями.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

По словам эксперта, прежде чем говорить о демократии, нужно определиться, о чем вообще идет речь, ведь даже Декарт советовал определить значение слов, чем можно избавиться и от половины обманных представлений человечества. Если говорить о греческих «демос» и «кратос», отмечает он, то понятно, что «кратос» - это власть, но не понятно, о каком народе идет речь в слове «демос», а греки имели в виду именно свободных граждан.

«Явление это многогранное, но мы привыкли говорить о демократии с точки зрения организации взятия власти. То есть власть от народа, да, демократический постулат, и она переходит в такой форме преимущественно, как выборы. Но снова возникает вопрос: что это за народ? как потом тот, кто получил от народа власть, реализовал ее? они ее реализовали для народа или для своего кармана?», - рассуждает Виктор Шишкин.

Как он объясняет, с организационной точки зрения демократия – это форма формирования власти, чисто формалистский подход, но должен быть и глубинный философский подход. То есть, констатирует эксперт, здесь уже идет речь о том, выбирает ли себе народ надлежащую власть, готова ли она вести себя должным образом, базировать свои действия на законах, на Конституции.

«Действительно путин нанес удар (ред. – по нашей демократии), но я здесь рефреном скажу, что не только путин. А наша власть не нанесла удара по демократии? Нанесла. Мы можем по косточкам разбирать, в каких ситуациях, причем власть за последние 30 лет любая: и власть Кучмы, и уже о Януковиче я молчу, и Порошенко власть, и Зеленского власть. Это если власть ассоциировать с президентами. А так фактически и парламент наш также далеко не блистал пониманием демократии и конституционализма», - объясняет Виктор Шишкин.

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