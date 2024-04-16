Экзорцистка Isita Gaya пояснила, что в Украине уже происходит очищение и трансформация через войну, но катастрофы не минуют и россию, затопление территорий – это только начало.

Об этом она на канале «Прогноз».

Сейчас многие мастера начали говорить, что этим летом произойдет техногенная катастрофа на территории российской федерации, и это в один день изменит ход войны. Видели ли вы это в своих видениях, говорили ли вам об этом высшие силы?

Большая трансформация будет происходить в 8-м, 9-м, 10-м месяце этого года. Поэтому нам нужно сейчас готовиться к этому. Каждая энергия из четырех Всадников уже работает на планете, и каждая энергия будет очищать ту или иную территорию.

Конечно, российская территория будет очищаться, это безусловно. Каждая территория на этой планете будет очищаться и какая-то катастрофа будет. На территории Украины это уже происходит, а на других территориях это только впереди. Но в ближайшее время все это будет происходить.

Смотрите, сейчас 2024 год – это восьмерка, это год кармы. И в этом году Сатурн раздает карму каждому, он контролирует этот процесс. Следующий 2025 год – это девятка, это энергия Марса. Марс не такой, как Сатурн, Марс просто уничтожает все, что есть. Девятка – это на самом деле последняя цифра от одного до девяти, все остальные цифры начинают повторяться. То есть девятка – это завершение цикла.

И очень долго я и не видела ничего после 2025 года. Сейчас я вижу, что у нас будет трансформация с водой, она будет в 2024-2026 годы. И посмотрите, что сейчас в россии происходит с водой, посмотрите, какое уже сейчас там подтопление, и это только начало.

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