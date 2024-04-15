Об этом он рассказал в своем блоге.
«Плохая-хорошая новость. Великобритания подумывает о том, чтобы предоставить Украине свое новейшее лазерное противоракетное оружие. Об этом сообщил министр обороны Британии Грант Шаппс», - сообщает Михаил Шейтельман.
К тому же, добавляет он, образцы новейшего лазерного оружия, которое разрабатывают в Соединенном королевстве, передадут Украине для усиления ПВО еще на этапе прототипов, то есть они не будут даже испытывать. Вообще, рассуждает эксперт, есть такая глупость, например, в Британии создали беспилотники, которые служит как цели для учений ПВО, очевидно же, что лучше дать оружие Украине и мы его протестим по российских ракетах и беспилотниках. Это, подчеркивает он, даже не двойная, а тройная выгода.
«Но плохая новость в том, что планировалось, что это оружие начнут ставить в производство в 2032 году, но теперь решили ускорить и сделать это в 2027. Так что произойдет это, видимо, в перспективе нескольких лет. У нас точно еще будет что охранять при помощи этой лазерной ПВО?», - заключает Михаил Шейтельман.
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