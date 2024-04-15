Политический аналитик Александр Кочетков объяснил, что ситуация на фронте с боевым составом сложная, поэтому этот законопроект о мобилизации нужно было принять немедленно, иначе было бы хуже.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, очевидно, что сначала Офис Президента не знал, что делать с законопроектом о мобилизации, была какая-то прострация, задумчивость, словом, команды не было. И депутаты в это время, констатирует он, занимались чем попало, бегали по кругу, пытались поднимать какие-то гендерные вопросы, еще что-то.

«В конечном итоге военные сформулировали и донесли до ставки верховнокомандующего, что на фронте таки беда и, даже если раздуплятся наши союзники и партнеры, оружие поступит, то пользоваться, воевать этим оружием фактически некому, поскольку ситуация с боевым составом, живой силой на фронте просто отвратительная, катастрофическая, близка к критической», - рассказывает Александр Кочетков.

Соответственно, констатирует эксперт, ОП дал команду быстро принимать этот закон, а за это время депутаты насобирали более 4 тысяч правок, которые рассмотрели за полночи, хотя, если каждую из них зачитывать, спрашивать авторов, что они думают по этому поводу, то понадобилось бы минимум 2 месяца.

«То есть все это было совершенно формально выполнено, и, соответственно, проголосовали тоже совершенно формально, потому что поступила команда из Офиса, закон срочно нужен, точка. И дальше уже там ни на какие детали не обращали внимание. В данном случае это оправдано, я же сказал, что ситуация с мобилизационным законом ужасная, и лучше скверный, компромиссный закон, чем отсутствие какого-либо, и беспредел, который мы видим на улицах», - заключает Александр Кочетков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что затопление в россии может уничтожить некоторые их производства оружия.

Также Politeka писала о том, что Хомяк рассказал, в какой момент россияне начали одобрять агрессивную политику путина.