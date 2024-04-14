Это просто правдивая история одного рода. А таких историй – сотни тысяч в Украине. Не все помнят, не все выжили. Не у всех есть талант так написать. Продолжение на странице автора.

Это – паспорт моей прабабушки, Текли Твердохлеб. Бесценное сокровище нашего семейного архива.

Прабабка Текля была сильной женщиной с непростым характером. Образованная, со знанием трех языков. Мать 9-ти детей, двоих из которых похоронила еще маленькими, а судьбу одного из своих младших сыновей - Фаддея, так и не узнала вплоть до смерти. Правда открылась гораздо позже, когда рассекретили архивы КГБ (я впоследствии расскажу о нем).

Прадед Николай Твердохлеб был состоятельным. Новый дом, несколько десятков моргов поля, огромная хозяйка, ренамент, лошади, скот, садик на хороший гектар из сортовых вылепленных деревьев. Прадед первым в округе приобрел тогдашние новинки – косилку и молотилку. А еще - он дал образование всем своим детям, сыновья учились в гимназиях во Львове, а Фаддей поехал в Варшаву получать профессиональное военное образование.

Ровно 75 лет назад богатая галицкая семья за одну ночь потеряла все. В действие вступило пресловутое постановление "Запад". Через несколько дней из Западной Украины (Тернополье, Станиславщины и Львовщины) было депортировано почти 80 тысяч украинцев.

Вместе с детьми Василием, Марией и Софией (Зоней), Николай и Текля Твердохлебы с узлами, в которые наспех успели собрать самое необходимое, в товарном вагоне они направились на Дальний Восток России. Уже в вагоне к ним присоединился сын Степан, львовский гимназист, поддерживавший связи с УПА.



Географию пребывания семьи на чужбине можно проследить за отметками в прабабцовом паспорте – сначала Красноярский край, затем – Кемеровская, а впоследствии – Иркутская область.

Этот паспорт бабка получила в 1950 году, уже после смерти прадеда Николая, умершего на третьем году ссылки. Где его могила – нам так и не удалось узнать. "Иждив. раб."... Ужасная игра сокращения слов...

Как жилось уже пожилой женщине на чужбине – страшно себе даже представить.

5 марта 1953 г. умер Сталин. И моя бабушка Анна решилась на просто невероятный поступок. Она уехала в Иркутск и забрала 65-летнюю маму обратно в Украину, не дожидаясь реабилитации или разрешительных документов.

После возвращения в Стоянов начался настоящий террор со стороны местных властей и КГБ. Еженедельно в бабкину хату приходил офицер из Радеховского районного отделения, со словами: "Вези бабку абратную!"

Бабка Аня же откачивалась - "Я ее не привозила. Она сама села со мной в поезд и приехала сюда. Вам нужно - вы ее и везите!" и регулярно платила штраф за незаконное проживание интернированного лица.

А потом началась хрущевская оттепель и от прабабушки Текли отстали. Ей даже выдали новый паспорт. А этот, что на фото, "потерялся" и был скрыт глубоко в сундуке.

Прабабца Текля прожила с дочерью Анной и внуками в Стоянове еще более 10 лет. Моя мама хорошо ее помнит. Самое яркое воспоминание - вся в черном, седая худенькая прабабушка Текля сидит на кресле возле дома и читает без очков какую-нибудь книгу.



Вы спросите – что произошло с другими членами семьи?



Василию, Марии и Софии (Зони) через Монголию и Китай удалось скрыться в Австралии.

Степан осел в Сибири, женился, у него родились дети. Связь с их семьями мы разорвали еще в 2014 году. В начале полномасштабной войны мне написал мой триюродный брат какое-то размытое письмо о "мы не поддерживаем, но что мы можем сделать бла-бла-бла"

В голове потомков бандеровца Степана Твердохлеба "8 лет дамбили бамбас".

История одной семьи в качестве примера трагедии всего народа. Вас все еще удивляет вопрос – почему россияне насильственно депортируют население с Востока и Юга Украины? Они всегда так поступают. Они всегда так делали...



Автор Людмила Звир